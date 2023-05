E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Topografi: Dua hakun e punës

19:32 21/05/2023

Antonini, një inxhinier topograf që prej 45 vjetësh ushtron profesionin e tij ka hartëzuar pronën e klientit të tij Qazim Grëmbi. Siç u sqarua gjatë “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, familja Grëmbi ka një tokë me sipërfaqe 18.968 metra katrorë nga ligji 7501, ku një parcelë prej 5000 metrash katrorë nuk është marrë prej 12 vjetësh.

Institucionet iu kanë thënë se duhet bërë një azhornim pasi në fshatin në Fier ku ndodhet prona, është një zonë naftëmbajtëse ku një firmën e huaj ka lidhur kontrata me qytetarët që kanë certifikata pasurie. Familja Grëmbi pretendon se është prona e tyre dhe kompania u ka kërkuar certifikatën e pronësisë sepse ndërkohë ka familje të tjera që thonë se janë pronarët. Një prej tyre ka të njëjtin mbiemër me familjen Grëmbi.

Lidhur me këtë, Toni, djali i Qazimit i cili ka ardhur në vend të të atit përballë inxhinierit, e akuzon se është bërë palë me ta. Veç kësaj, ai thotë se Antonini nuk ka bërë punën e tij dhe nuk pranon ta paguajë.

Eni Çobani sqaron se familja Grëmbi e ka fituar çështjen në gjykatë, por avokatura e shtetit ka apeluar vendimin, ndaj duhet të presin që të marrë formë të prerë. Nëse Toni nuk merr certifikatën e pronësisë, nuk mund të marrë paratë që kompania ofron për përdorimin e pronës, një shumë prej 200 milionë Lekësh.

Eni Çobani: Në momentin që do marrësh vendimin e formës së prerë, ti zotëri do shkosh të bësh certifikatën, të shkosh të marrësh paratë, ato milionat që do marrësh t’i hash me shëndet, por ato milionat që do marrësh, në qoftë se i ke thënë 5 milionë, 5 milionë dhe atë bonusin që i ke thënë 6 milionë se i meriton ai!

Toni: Po mora po.

Eni Çobani: Po, po, e meriton ai edhe për moshën…

Toni: Ai i do sot moj, pse ma merr babain në telefon?

Antonin: Eni, më ka shkatërruar familjarisht. Psikopati! Do kërkoj dhe dëmshpërblim moral do ta padis.

Toni: Po mirë me këtë fjalë thua ti unë do të të çoj në prokurori…

Antonin: Ka 45 vjet, nuk më ka bërë vaki ndonjëherë!

Toni: Nuk e dua më fare!

Eni Çobani: Do ia revokosh prokurën?

Toni: Do i jap 500 mijë Lekëshin tjetër.

Eni Çobani: Që i ke premtuar? Pra 1 milionë.

Antonin: Nuk dua lekë nga ti!

Toni: Se më tha zonja Eni!

Eni Çobani: Zonja Eni tha atë bonusin mbi 5 milionëshin, jo 500 mijë të vjetra.

Toni: Ça bonusi do ai, unë kam 4 vjet…

Eni Çobani: Pra ti të bëhesh pronar, të marrësh 200 milionë Lekë dhe këtij t’i japësh 500 mijë të vjetra?

Toni: Po po më lodh!

Eni Çobani: Po ta ka bërë aktin e ekspertimit!

Ndërsa Toni përpiqet t’i sqarojë ndërmjetëses Eni Çobani problemin e tij, thotë se ka qenë Antonini problemi. Sipas tij, e ka pyetur inxhinierin nëse duhet paditur pala që i ka zënë pronën dhe ai i ka përmendur procedura të panjohura për të. Në këtë moment, Antonini lëviz nga vendi i tij, drejtohet tek tavolina e ndërmjetëses së “Shihemi në Gjyq”, rubrikës nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe shtyn të riun.

Antonin: Ik atje ulu! (E shtyn Tonin).

Toni: Mos më shtyj mua se të thyej këmbët unë! (Toni e shtyn mbrapsht).

Eni Çobani: Jo, jo të lutem se është moshatar ai.

Toni: Po çfarë t’i bëj moj zonja Eni? Po mashtrues e di ti që është?

Eni Çobani: Jo, është fjalë e rëndë.

Toni: Po mashtrues, unë çfarë t’i bëj tani më thuaj ti mua?

Eni Çobani: Mirë ta kuptojmë pse është mashtrues.

Toni: Mashtrues është!

Eni Çobani: Tani, ore zoti Antonin, të lutem jeni inxhinier topograf…

Antonin: Ai nuk e di ku e ka pronën fare moj! Është gjysmak! Nuk e di! Ia kam treguar pronën me dokumenta, me letra, të tëra me të atin e tij, por ky është bukëshkelur! Je zero!

Toni: Ku e ke? O zotrote, unë dua certifikatën e pronësisë, dua certifikatën!

Antonin: Ik ore andej!

Toni: Ku e ke çuar dosjen ti, ku është dosja ime sot?

Antonin: Atje te vendi ku e ka!

Me një dokument në dorë, Eni Çobani sqaron se Toni ka 4 numra pasurie. 3 prej tyre janë me certifikatë pronësie, por një parcelë prej 5000 metrash katrorë ka 28 pronarë dhe duhet azhornuar. Toni nuk ka një certifikatë pronësie për këtë dhe thotë se “ngeci lapsi te hipoteka” sepse ai nuk kupton se ç’duhet bërë më tej dhe fajëson inxhinierin.

Toni, i cili është thirrur nga Antonini në “Shihemi në Gjyq” thotë se ky i fundit “e ka tallur babanë e tij”. Sipas pretendimit të Tonit në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, prej 4 vjetësh Antonini zvarrit procedurat e certifikatës së pronësisë. Në fakt, Antonini është inxhinier topograf që ka analizuar pronën e tyre dhe e ka hartëzuar, madje thotë se nuk është paguar për punën që ka bërë.

Antonin: Zonja Eni, ai nuk di çfarë flet se nuk di as të lexojë, as të shkruajë ai lloj, e shikon atë aty?

Eni Çobani: Është akuzë e rëndë kjo.

Toni: Çfarë të lexoj unë tani që thua ti? Çfarë janë këto?

Antonin: Ku merr vesh ti çfarë janë ato, ti je kungull!

Toni: Çfarë janë këto? Dua certifikatën e pronësisë!

Antonin: Ti je kungull, je fyçkë nga mendja!

Toni: Ti do 100 mijë Lekë për këtë, na merre, na! (Gris dokumentin). Na, na, na! Çfarë janë këto?

Antonin: Grisi se mbarove punë ti, grisi.

Toni: Çfarë kam mbaruar unë?

Eni Çobani: O zotëri, nuk mund t’i hedhësh ato.

Toni: Çfarë kam mbaruar? Ça do ti me këto?

Antonin: Ik ore mos na çaj dërrasat, ik ore largohu!

Toni: Dua siç e kemi lënë bashkë dua certifikatën.

Antonin: Ik se ta futa me këtë! Ta futa them! (Antonin ngre shishen e ujit).

Toni ka ardhur në vend të babait të tij Qazimit në seancën e ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq”. Ai është thirrur nga Antonini, një inxhinier topograf që thotë se nuk ka marrë hakun e punës së kryer.

Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Toni thotë se Antonini “ka mashtruar babain e tij çdo ditë, i jepte një gotë raki, e ka mashtruar dhe do të marrë prapë para”. Sapo hyn në studio, situata mes tij dhe Antoninit nuk është aspak e qetë dhe seanca nis me tone të nxehta.

Antonin: Erdhe ti ore paçavure?

Toni: Erdha, erdha.

Antonin: O kokëlesh! Që më je bërë me xhamadan mua ti!

Toni: Prisje Qazimin këtu, por më ke mua!

Antonin: Si ke sy e faqe që erdhe këtu ore? Ti je mendjefyçkë ore, ti je bosh! Ti s’di as të shkruash, as të këndosh, as të lexosh, jo të kuptosh ti prokurën që kam unë me tët atë!! Ulu aty mos më çaj dërrasat mua o legen! Ik andej, ulu atje!

Toni: Zotrote, lekët që kërkon ti, me prokurën ke marrë 500 mijë Lekë të vjetra, i fute lekët në xhep, nuk ke bërë punën, mos më shtyj mua me dorë, ulu atje!

Antonin: Mos na çaj dërrasat, si s’ke turp!

Toni: Je një kokërr mashtruesi ti, ulu këtu, këtu, këtu! Boll e mashtrove Qazimin, tani ke punë me mua ti! Nuk ke mbaruar punën!

Antonin: E di ç’të bëj unë apo jo?

Toni: S’ke mbaruar punën, çfarë paraje do ti? Ku e ke punën, ku e ke certifikatën? Dua certifikatën? Dua certifikatën!

Antonini, një inxhinier topograf nga Fieri ka ardhur në “Shihemi në Gjyq” për t’u përballur me klientin e tij. Ai thotë se e ka kryer punën e tij dhe nuk është paguar, madje edhe është kërcënuar. Ndërsa hyn në studio, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea i sqaron se klienti i tij nuk mundej të paraqitej dhe ka ardhur i biri. Antonini nis menjëherë të kundërshtojë.

Antonin: Sot unë kam kërkuar zotin Qazim Grëmbi të përballet me mua sepse kam bërë një punë dhe s’kam marrë asnjë kokërr leku. Unë studion dhe profesionin tim nuk mund ta fal se po të ishte kështu do kisha lënë fëmijët rrugëve, do kisha lënë familjen rrugëve. Ne punojmë që të ushqehemi dhe të respektojmë njëri-tjetrin. Kjo është fatkeqësia që më ka ndodhur mua sot dhe prandaj erdha në studion tuaj.

Eni Çobani: Megjithatë keni një prokurë, mos harroni.

Ardit Gjebrea: Për motive të pranueshme, nuk ka ardhue zoti Qazim, por djali i zotit Qazim që quhet Toni.

Antonin: Djali është një lepurush, vetëm veshët i mungojnë dhe nuk dua ta pranoj fare këtu!

Antonin: Të lutem, le ta mirëkuptojmë…

Ardit Gjebrea: Të të them atë që më ka ndodhur mua?

Eni Çobani: Ja ta dëgjojmë pra.

Antonin: Më ka ardhur në orën 12 të natës me dy rrugeçër te dera dhe më ka ardhur më ka shqetësuar në familje, fëmijët. Jemi familjarë të rregullt.

Ardit Gjebrea: Kush? Kush të ka shqteësuar?

Antonin: Ky! Ky djalë që vetëm veshët i mungojnë!

Ardit Gjebrea: Epo nëse të paska shqetësuar dhe ka marrë guximin, nuk më duket si lepurush./tvklan.al