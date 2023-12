E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq” – Vëllai fut motrat në sherr (17 Dhjetor 2023)

Shpërndaje







18:34 17/12/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim. #Liljana#Bruna#shtepi#pasuri#manovra

Vëllai përfitoi nga sëmundja e babait dhe mori shtëpinë, Liliana: Na mbylli derën, tha bëni 10 gjyqe…

Liliana ka ardhur nga Italia për t’u përballur me “Shihemi në Gjyq” me motrën e saj, Brunën që vjen nga Turqia. Problemi është një banesë për të cilën Liliana dyshon se Bruna ka bërë një marrëveshje të fshehtë me njërin nga vëllezërit.

Ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan shpjegoi më herët historikun e familjes. Familja Malo, me dy prindërit dhe 9 fëmijët, midis tyre Liliana dhe Bruna jetonin në një banesë shtetërore në pallat gjatë periudhës së regjimit komunist. Për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës, babai i vajzave u dakordësua me një koleg, Solon Karagjozin për të ndërruar banesat sepse ky i fundit jetonte në një shtëpi private.

Komitetet ekzekutive të dy lagjeve vendosën që të shkruhej një kontratë dhurimi shtuar edhe lejimin e ndërrimit të banesave. Në vitin 1992, dy familjet u njohën si pronare respektive të banesave që kishin ndërruar. Dyshimi i Lilianës lind në momentin e privatizimit të banesës sepse në të jetonin dy prindërit, djali i madh, Bruna dhe motra e vogël, të tre beqarë. 6 fëmijët e tjerë ishin martuar, por certifikata e pronësisë rezulton nën emrin e njërit prej vëllezërve, Arqilesë që ishte martuar përpara viteve ’90.

Kjo është pikëpyetja e madhe e Lilianës, si ka ndodhur ky proces kur babai i tyre ishte kategorik në vendimin e tij që banesa të mos i përkiste vetëm njërit prej fëmijëve.

Bruna: Në vitin 1992 babai ynë sëmuret rëndë nga prostata dhe e çojmë urgjent në sital. Në kohën që ne e shtrojmë në spital, babain unë e kam patur edhe gjuetar, mbante gjithë armatimet, pistoletën, çiften, dokumentet, në një dollap të mbyllur, të kyçur që nuk ia prekte njeri, vetëm ai.

Eni Çobani: Babai ishte me armë sepse vinte nga pjesa e ushtrisë apo jo, po.

Bruna: Në këtë kohë që babai im shtrohet në spital një ditë vjen vëllai dhe babai i dorëzoi çelësin vëllait sepse kishte më siguri te vëllai, jo te mamaja, unë, t’i jepte çelës dhe ia dorëzon vëllait që ishte i martuar, i larguar. Ndërkohë ky vjen brenda në shtëpi dhe hap dollapin, ia kontrollon të gjitha dokumentet.

Liliana: Dokumentet e shtëpisë i ka bërë në emrin e vet, ka bërë sikur babi ia ka dhuruar. Babi nuk dhuronte asnjë gjë.

Eni Çobani: Pse je e sigurt që nuk dhuronte babai, Liliana? Pse nuk dhuronte babai?

Liliana: Babai nuk dhuronte sepse thoshte “shtëpia është e të gjithë kalamajve, sidomos e vajzave. Shtëpia është e vajzave sepse ti je përjashta”. Ai u martua, mori shtëpi tjetër dhe iku. E shiti atë shtëpinë që mori se ishte me Ministrinë e Brendshme që jepte shtëpi atëherë se punonin të dy në polici, burrë e grua dhe u futën. E shitën atë, mbaruan lekët, s’kishin ku të shkonin, u futën te nëna e te babai.

Bruna shton se deri në moshën 58-vjeçare ajo ka jetuar në këtë banesë sepse ishte beqare. Vëllai, Arqileja ndërkohë i kishte kryer veprimet juridike për të marrë shtëpinë dhe nuk pranonte ta ndante.

Liliana: E nxori në rrugë vëllai, na përzuri të gjithëve, i mbylli derën të tërë motrave, i mori dokumentet. Ne i thamë që do të të çojmë në gjyq, ai tha “bëni 10 gjyqe, shtëpia është e imja”. I kërkonim dokumentet, i kërkonte babi dokumentet, i thoshte “m’i sill këtu sepse i dua unë”, ai vinte 5 minuta shihte mamin se nuk vinte kur ishte babi, por vinte kur s’ishte babi se nuk donte t’ia jepte dokumentet, t’ia kthente mbrapsht. Në njëfarë kohe, ai i kishte shitur, i kishte bërë të gjitha në emrin e vet. Shitur dhe blerë prapë me Astrit Demën, kunatin e nuses së vet.

E martuar prej 4 vitesh në Turqi, Bruna: Në moshën 58 vjeçe kam qenë beqare

Në çështjen e hapur mes dy motrave që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq”, mësohet një ngjarje interesante. Në fillim të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, u shpjegua se Bruna ka ardhur nga Turqia ku edhe është martuar e jeton. Gjatë bisedës Bruna thotë disa herë se ajo ishte “goca e shtëpisë” nga 9 fëmijët e familjes sepse martesa e saj ka ardhur në një moshë më të vonë se sa motrat e vëllezërit e tjerë.

Bruna: Në kohën që erdha, në 2004 pashë gjendjen jo të mirë të të dy prindërve sepse kërkonin edhe motrat që të kthehesha unë sepse unë isha goca e shtëpisë…

Eni Çobani: Ju ishit beqare në vazhdim?

Bruna: Unë isha beqare.

Eni Çobani: Ju kur jeni martuar, më fal për pyetjen, por për të ditur për kohën që keni jetuar në banesë?

Bruna: Unë nuk jam martuar, unë tani kam shpallur martesën…

Eni Çobani: Edhe sot s’je e martuar se unë thashë “bashkëshortin turk?” Ti je e martuar tani?

Bruna: Unë jam e martuar, 4 vite e gjysmë jam martuar në Turqi dhe një vit ka që e kam shpallur këtu në Shqipëri martesën. Po 58 vjeç unë kam qenë beqare.

“Këto 12 vite kanë qenë një fakultet i dytë”, falenderimi nga zemra i Eni Çobanit

Në çelje të pjesës së dytë të “Shihemi në Gjyq”, përpara se të bënte përmbledhjen e zakonshme të zhvillimit të ngjarjeve, Eni Çobani pati disa fjalë zemre. Misioni i rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan nisi 12 vite më parë dhe ka trajtuar mijëra raste të vështira.

Çobani e cilësoi këtë eksperiencë që zgjat prej më shumë se një dekade si një “fakultet të dytë”, një “mision” si dhe falenderoi të gjithë pjesëmarrësit ndër vite për mundësinë.

Eni Çobani: Kur e fillova këtë mision para 12 vitesh, kisha menduar që kisha mbaruar një fakultet drejtësie dhe jam diplomuar shkëlqyeshëm në atë kohë dhe kisha menduar që kishte përfunduar dija ime me mbarimin dhe marrjen e kësaj diplome. Këto 12 vite, në këtë mision të përbashkët timin dhe tuajin ka qenë një fakultet i dytë dhe më lejoni të falenderoj të gjithë shqiptarët për këtë pasurim dijesh të dala nga dhimbja dhe nga vuajtja që më keni dhënë mundësinë të lexoj në këto letra dhe në këto dokumente se çfarë është bërë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

“Vija nga Italia që të kujdesesha për prindërit”, Liliana shtang studion: Vëllai e kunata thoshin “ik se…”

Problemi që ka sjellë dy motrat, Lilianën nga Italia dhe Brunën nga Turqia në “Shihemi në Gjyq” është çështja e banesës. Njëri prej vëllezërve të tyre, i cili sot nuk jeton më ka arritur që në një moment kur babai i 9 fëmijëve ishte i sëmurë të përvetësonte dokumentacionin e shtëpisë.

Liliana mendon se Bruna ka qenë në dijeni të këtyre lëvizjeve sepse ajo ka jetuar deri në moshën 58-vjeçare me prindërit ndaj e ka sjellë në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan. Bruna thotë se nuk ka qenë në dijeni sepse në vitin 1996 ndodhej në Itali, ndërkohë vëllai i ndjerë dhe bashkëshortja e tij qëndronin me prindërit. Në këtë pikë, Liliana shton se prindërit kanë patur kujdes prej saj sepse vëllai dhe kunata nuk kujdeseshin për ta.

Liliana: Nuk i bënte hyzmet as mamit, as babit. Shkoja unë me fëmijë të vogël, rrija 3-4 muaj, hanin pinin, mbaronin çfarë kishte për të mbaruar, edhe lekët se m’i sillte burri javë për javë, mbaja familjen, i bëja hyzmet, e kam larë nënën time, babain tim, fëmijën tim njëlloj.

Eni Çobani: Bravo! Bravo kush i shërben prindërve deri ditën e fundit të jetës, është jo vetëm dashuri por edhe sakrificë e jashtëzakonshme kështu që bravo nëse i ke bërë të gjitha këto, i ke bërë për prindërit e tu! Bravo! Por kjo nuk do të thotë që ju detyrimisht duhet të kërkoni pjesë, më fal që jua them.

Liliana: Unë e kam për krenari që i kam mbajtur prindërit e mi…

Eni Çobani: I ke mbajtur prindërit por ata ishin në shtëpinë e vet, s’i ke mbajtur në shtëpinë tënde.

Liliana: Jo, jo unë vija nga Italia.

Eni Çobani: Vije nga Italia është tjetër problem.

Liliana: Rrija 3 muaj, 4 muaj dhe i bëja hyzmet. Ata hanin, pinin, mbaronin lekët e mia, mbaronin ushqimin sepse unë shkoja me makinë nga Bari-Tiranë dhe pastaj më thoshte vëllai me nusen e vëllait “ik se na mërzite! Kur do ikësh ti?”

Triumfon dashuria e motrave, konflikti shuhet me përqafimin e shumëpritur prej vitesh

Në fillim të rubrikës “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, motrat Liliana e Bruna që kanë ardhur nga Italia e Turqia shprehën dëshirën që problemi mes tyre të zgjidhej. Prona e prindërve të tyre të ndjerë të cilët lanë pas 9 fëmijë është përvetësuar nga vëllai i tyre që ka ndërruar jetë.

Pavarësisht dyshimit të Lilianës se Bruna ka qenë në dijeni, kjo e fundit thotë se nuk ka bërë asnjë marrëveshje me të vëllain. Liliana shpreh si kërkesë ndaj motrës së saj se kërkon pjesën e saj të shtëpisë, 1/8 dhe Bruna është dakord.

Bruna: Unë kërkoj të më kthehet banesa ime, banesa ku unë kam jetuar me prindërit.

Eni Çobani: Ta marrësh të gjithën ti?

Bruna: Unë dhe motrat e mia, çfarë u takon motrave të mia ta marrin.

Dy motrat vijnë nga vende të ndryshme dhe jetojnë larg prej vitesh. Gjatë gjithë rubrikës është vënë re se përtej konfliktit, të dyja kanë shumë mall për njëra-tjetrën ndaj Eni Çobani, me kërkesë të moderatorit Ardit Gjebrea realizon takimin e shumëpritur mes tyre.

Eni Çobani: Bruna, mendova se do ta merrje tërë shtëpinë se tërë shtëpinë s’e merr dot.

Bruna: Jo motra, bashkë me motrën.

Eni Çobani: Tani do e takojmë motrën apo jo?

Bruna: Patjetër, me Lilin dhe gjithë motrat. Unë e dua shumë motrën.

Eni Çobani: Kjo është shumë e rëndësishme! Faleminderit të gjithë shqiptarëve për dashurinë e jashtëzakonshme dhe kështu duhet të jenë motrat, shtëpitë, pasuritë do t’i lëmë këtu, ne do ikim, do na ngelet vetëm dashuria që kemi për njëri-tjetrin./tvklan.al