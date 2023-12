E Diela Shqiptare – “Udha e Shkronjave”- Ana vs Alberta (10 Dhjetor 2023)

14:02 10/12/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Snajperi ynë Ana do të ndeshet për herë të pestë me një tjetër konkurente në “Udha e Shkronjave”. Ajo është mësuese Alberta nga Elbasani. A do t’ia dalë për t’i rrëmbyer vendin e kampiones, Anës?