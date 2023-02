E dinte të vdekur, babai shpërthen në lot kur takon djalin e tij të vogël

15:54 10/02/2023

E gjithë bota kërkon të birësojë Aya

Ky filmim ku tregohet momenti i shpëtimit të një foshnje të porsalindur në rrënoja e tërmetit në Zhandiris në veri të Sirisë, tërhoqi vëmendjen e mediave botërore në ditën e parë të nisjes së operacioneve të shpëtimit. Vajza e vogël është quajtur Aja, që arabisht nënkupton “shenjë nga Zoti” ose mrekulli. Kur u gjet nën rrënoja, Aja ishte ende e lidhur me kordonin e kërthizës me të së ëmën e cila ndërroi jetë në vend ashtu si të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. E porsalindura është e vetmja e mbijetuar e familjes së saj, ndërsa në media thuhet se me mijëra njerëz brenda dhe jashtë vendit janë ofruar ta birësojnë.

Historitë e dhimbshme nga tërmeti i të Hënës nuk kanë fund, veçanërisht në Sirinë veriore. Për Xhoma Bajazid, nuk i mbajti lotët kur u ritakua me djalin e tij të vogël të cilin e dinte të vdekur. Ibrahimi u shpëtua nga rrënojat u dërgua për kurim në një spital të Afrinit, po në Siri.

“Kur ndjemë fillimin e lëkundjeve, rreth orës 4 të mëngjesit, u çuam menjëherë për të dalë nga shtëpia. Por nuk patën kohë, pasi lëkundjet u bënë edhe më të fuqishme dhe unë e pashë veten nën rrënoja”.

Ngushëllimi i vetëm i tij është djali i vogël të cilin e gjeti sërish, pasi bashkëshortja dhe vajza, nuk arritën të dilnin të gjalla nga rrënojat.

