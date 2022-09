E djathta e Italisë drejt fitores së zgjedhjeve

16:44 10/09/2022

Sondazhet tregojnë se “Vëllezërit e ekstremit të djathtë” janë në rrugën e duhur për të marrë shumicën

Blloku i krahut të djathtë të Italisë është në rrugën e duhur për të fituar një shumicë në të dyja dhomat e parlamentit në zgjedhjet e këtij muaji, sipas studimeve të bazuara në sondazhet përfundimtare të opinionit.

Vëllezërit e ekstremit të djathtë të Italisë, që dominon aleancën konservatore, do të jetë partia më e madhe e vetme në votimin e 25 Shtatorit, sipas sondazheve të fundit që tregojnë se ajo po zgjeron epërsinë e saj ndaj Partisë Demokratike.

Një studim nga Instituti Cattaneo, bazuar në sondazhet e kryera deri më 31 Gusht, sugjeron se blloku konservator mund të zgjedhë të paktën 258 ligjvënës nga 400 në Dhomën e Deputetëve dhe 131 nga 200 në Senat.

Ai vlerësoi një probabilitet prej 91.5% që aleanca, në të cilën Vëllezërit e Italisë së Giorgia Melonit janë në krye në krahasim me Ligën e Matteo Salvinit dhe Forza Italia e Silvio Berlusconit. Sipas studimit, qendra e majtë e udhëhequr nga PD e Enrico Lettës do të zgjidhte 88 ligjvënës në Dhomën e Ulët dhe 44 në Senat, ndërsa pjesa tjetër e vendeve do të ndahej mes partive jashtë këtyre blloqeve kryesore.

Ligji zgjedhor i Italisë favorizon partitë që formojnë aleanca të gjera, duke përforcuar avantazhin që gëzon blloku i djathtë ndaj rivalëve të tij më të ndarë të qendrës së majtë.

Ndërsa koalicioni i ardhshëm qeverisës duket i sigurt, sondazhet tregojnë se mbështetja për partitë individuale ka filluar të ndryshojë gjatë javës së fundit. Në të njëjtën kohë, Lëvizja 5-Yje me prirje të majtë, e udhëhequr nga ish-kryeministri Giuseppe Conte, ka tejkaluar Ligën në tre sondazhet më të fundit për t’u bërë partia e tretë më popullore.

Klan News