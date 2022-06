“E enjtja e parave”, astrologia jep lajme të mira për javën

14:19 07/06/2022

Në një përmbledhje të përgjithshme për parashikimin e javës, astrologia e ftuar në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, Krisanthi Kallojeri thekson se e enjtja shënon fillimin e ditëve të rëndësishme. Dinamika e financave dhe projekteve të reja do të prekë të gjitha shenjat, ndërsa fundjava na këshillon kujdes me shpenzimet.

Krisanthi Kallojeri: Pjesa më e rëndësishme e javës është nga e enjtja deri të dielën. Duket një javë sikur nuk ka shumë gjëra të rëndësishme,e por në fakt është interesante pasi aktivizohet aksi që na preokupon gjatë gjithë vitit, pra i Demit dhe Akrepit. Në vija të përgjithshme, Mërkuri është i drejtë dhe i ngadaltë, por del nga një gradë në një zonë të vështirë. Të enjten dhe të premten duhet të shfrytëzojmë rastet që do na dalin për kontakte e biseda sepse do udhëheqin direkt ose indirekt në rritjen e të ardhurave tona. Na jepet mundësia të thellohemi më tepër, të analizojmë dhe zbulojmë detaje që na kanë munguar deri tani dhe të ndjekim një strategji të caktuar për realizimin e tyre.

Çështjet që na kanë shqetësuar gjatë Prill-Maj ka ardhur momenti t’i zgjidhim. Në 11 dhe 12, të shtunën dhe të dielën, duhet të jemi të kujdesshëm sepse do kemi surpriza të bukura, por dhe ngjarje befasuese, do ketë ngjarje në fushën financiare, të mos bëjmë lëvizje me risk. Njëkohësisht do ketë takime të bukura dashurie, por ndoshta edhe një krizë në marrëdhëniet ekzistuese. Shenja më me fat e javës është Virgjëresha sepse do favorizohen nga një lidhje me Plutonin. Ata që do kenë më shumë vështirësi janë Ujorët sepse do jenë disi më të menduar e të mbyllur në vetvete./tvklan.al