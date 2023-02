E gjithë java me mot të paqëndrueshëm

19:20 27/02/2023

Mesjava rrebeshe shiu dhe ulje graduale të temperaturave

Kjo javë do të dominohet nga moti i paqëndrueshëm në vend dhe në mesjavë në zonat malore nuk përjashtohen as reshjet e dëborës.

Hakil Osmani: Gjatë kësaj jave parashikohet të kemi vranësira të shpeshta, të cilat gjatë mbrëmjes së sotme dhe ditës së nesërme pritet të pësojnë një zhvillim të përkohshëm, kryesisht përgjatë zonave veriore të territorit shqiptar duke bërë që të kemi sërish rrebeshe shiu, por po ashtu edhe pjesa tjetër e vendit do të ketë momente të pakta me reshje shiu. Duke filluar nga dita e mërkurë e në vijim parashikohet që reshjet më së shumti të fokusohen në zonat malore, ku edhe në zonat malore priten reshje të pakta dëbore.

Nga dita e mërkurë, edhe temperaturat pritet të pësojnë rënie graduale sipas sinoptikanëve.

Hakil Osmani: E marta sjell temperatura edhe në 19 gradë Celsius, kryesisht në qytetin e Sarandës. Përsa i përket ditës së mërkurë, e enjte edhe e premte, sjellin një rënie graduale të temperaturave duke bërë që minimumet të zbresin deri në 15 gradë Celsius.

Pas një fundjave me erë të fortë, në ditët në vijim shpejtësia e erës do të pësojë ulje graduale dhe nuk do të jetë më shumë se 35-40 km/orë.

