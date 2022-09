E hëna e vallëzimit me “Dance With Me”! Zbulohet lista e plotë e personazheve

Shpërndaje







22:17 14/09/2022

Të hënën e 19 Shtatorit do të ndizen motorët e kërcimit në Tv Klan me “Dance With Me”, duke nisur kështu zyrtarisht edicioni i shtatë i këtij spektakli.

Mbrëmjen e sotme është zbuluar lista e plotë e personazheve që do të jenë konkurrentët e këtij edicioni.

Faqja zyrtare e “Dance With Me” ka publikuar promon e këtij spektakli, duke na zbuluar emër për emër çdo konkurrent.

Deri më tani për publikun ishin bërë zyrtarë vetëm disa nga konkurrentët e parë si, Cindy Marina, Arbnora Ademaj, Valon Shehu, Orgesa Zaimi, Andi Lila dhe Luiza Gega.

Por, këtyre konkurentëve do të ju bashkohen edhe Igli Zarka, Anita Haradinaj, Kastro Zizo dhe Arta Nitaj.

Siç duket dhe nga promoja, këtë vit nuk do të kemi dy VIP-a që do bëjnë një çift, por është vendosur një balerinë/ balerin në krah të personazheve të njohur.

Ngelet për të pritur se sa surpriza të tjera do të na sjellë ky edicion!/tvklan.al