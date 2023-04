“E ka me t’futme”, Dritan Shakohoxha: Nuk e di pse shalqini është me provë, habiten të huajt

Shpërndaje







23:41 10/04/2023

Mungesa e besimit, sipas diskutimeve në studion e “Opinion” këtë të Hënë shihet dhe te pazaret që shqiptarët bëjnë me shitësit kur blejnë produkte të ndryshme.

Dritan Shakohoxha sjell një shembull që është ai i “shalqirit me provë”, fenomen që ai thotë krijon habi të madhe tek të huajt. Duke mos pasur besim tek cilësia e shalqirit, njerëzit në vendin tonë pavarësisht çmimit të lirë përdorin metodën e “provës” .

Dritan Shakohoxha: Sa shtrenjtë është shalqini këtu më thotë një mik? 1 euro, po pse me provë? Një shalqi bën 2 mijë lekë dhe një shalqi thotë do e marrësh me provë.

-Edhe ai që ta shet nuk ta fut se ku e di ai…Asnjë evropian kur del për të blerë nuk mendon se shitësi e ka me të futme, shqiptari po, bën pazare.

Dritan Shakohoxha: Nuk e di pse shalqini është me provë, habiten gjithë dynjaja.

–Çdo i huaj që vjen më bën një pyetje, shokohet. Thotë si shpjegohet, ky vend nga më të varfrit në Europë e botë nuk ka “homeless”, nuk ka njerëz në rrugë. I kam thënë po sepse gjithsesi solidariteti më i madh është ai i fisit./tvklan.al