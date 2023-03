“E kam kritikuar vëllain”, Petriti kujton fjalët e tij të fundit para se të ndahej nga jeta

16:23 12/03/2023

Pasi mori mesazhin e falenderimit nga kunata e tij, Petriti shpjegon se si ka funksionuar marrëdhënia e tyre para dhe pas ndarjes nga jeta të vëllait të tij. Më herët në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Nexhi rrëfeu divorcin me bashkëshortin, ndarjen e tij nga jeta por njëkohësisht edhe se si Petriti e Irena nuk e lanë kurrë vetëm.

Petriti thotë për rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se nuk ishte dakord me vendimin e vëllait të tij për mos t’u kthyer nga emigrimi për 6 vjet, bashkëjetesën me gjermanen dhe ndarjen nga Nexhi. Ai pranon se e ka kritikuar shpeshherë, por teksa ndodhej në çastet e fundit të jetës, vëllai i ndjerë i ka shprehur mirënjohje dhe pendesë.

Petrit: Të them të drejtën, kur u dashurua me Nexhin, që atëherë ne kemi ngjitur me njëri-tjetrin, vëllai me nusen e vëllait dhe ne të dy kemi qenë bashkë si familje dhe shkonim e vinim me njëri-tjetrin. Që atëherë kanë kaluar 40 e ca vjet dhe ne nuk jemi shkëputur ndonjëherë nga njëri-tjetri. Në periudhën që vdiq vëllai, normale që ne do ishim shtylla e Nexhit.

Ardit Gjebrea: Unë flas përpara. Pra në ato 6 vitet e vështira.

Petrit: Më vjen keq dhe e kam të vështirë ta them, por e kam kritikuar vëllain sa herë. Kam qenë autori i kritikave për ta korrigjuar, por vëllai e kishte ndarë mendjen për të bërë një veprim të tillë.

Ardit Gjebrea: Të ka thënë në ndonjë moment ore çfarë doni ju, lëreni sepse kjo është një punë e imja, mos u merrni me…

Petrit: Jo, s’e ka thënë. Edhe ai reagoi. Kur na pa neve që bënim shumë për njëri-tjetrin…

Ardit Gjebrea: Ishte i lumtur.

Petrit: Shumë i lumtur.

Ardit Gjebrea: Në fund të ditës ishte edhe vajza prezente.

Petrit: Para se të vdiste na falenderoi shumë.

Irena: Na kërkoi falje më saktë.

Petrit: Na falenderoi vëllai dhe tha “iu jam borxhli, s’di si t’jua shpërblej”. Nexhi dhe mbesa ime janë pjesë e familjes tonë, ne jemi një familje./tvklan.al