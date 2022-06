“E kam pasur si baba & ai mua si vajzë”, Erla Mëhilli tregon marrëdhënien e ngushtë me Berishën

22:51 25/06/2022

Erla Mëhilli rrëfeu mbrëmjen e kësaj të shtune në programin “E ardhmja është vajzë” marrëdhënien e saj me ish-kryeministrin Sali Berisha, gjatë kohës që punoi me të. Mëhilli tha se, edhe për shkak të njohjes familjare që kishin, marrëdhënia e tyre kishte qenë si ajo e një babai me vajzën.

“Unë e kam pasur, përveçse epror në një farë mënyrë, po ka qenë gati-gati edhe si, tani e di që njerëzve mund t’ju duket patetike, servilizëm, po nuk është kështu sepse unë jam njeri shumë i sinqertë dhe i drejtpërdrejtë, e kam pasur gati dhe si baba, ose ai më ka konsideruar si një vajzë të vetën. Për shkak edhe të raporteve që kemi, sepse ai njihet me prindërit e mi, kanë studiuar bashkë, kanë punuar bashkë. Ime motër ka qenë një ndër themelueset e PD dhe kanë bashkëpunuar për një periudhë kohe, përpara se ajo të largohej në Itali. Nuk isha një njeri i panjohur për të, kisha një ‘backgroud’ njohje dhe më ka trajtuar edhe si të tillë”, tregoi Mëhilli./tvklan.al