“E kam përjetuar rëndë”, Adelina Tahiri rendit sendet me vlerë që iu vodhën në shtëpi

Shpërndaje







17:32 26/09/2023

Një nga lajmet e bujshme të verës ishte grabitja e shtëpisë së Adelina Tahirit. Këngëtares i vodhën disa sende me vlerë në shtëpinë e saj në Shkup teksa ajo ndodhej për pushime në Greqi me familjen. Adelina rrëfen ngjarjen dhe përjetimin në një bisedë me “Rudina” në Tv Klan.

Adelina Tahiri: Ishte bërë një vjedhje, një vjedhje shumë e madhe që nuk e di a është normale kjo, por janë gjëra që ndodhin. Unë e përjetova shumë rëndë.

Rudina Magjistari: Pate humbje?

Adelina Tahiri: Sigurisht që po sepse unë jetoj në një kompleks ku mendova që kam siguri shumë të madhe, po ja që gjërat ndodhin. Ka psur gjëra që… gjërat me vlerë janë gjëra që blihen, pak rëndësi, rëndësi ka shëndeti, por ka gjëra që kanë qenë kujtime të miat që unë dhe po t’i blej nuk e kanë vlerën e njëjtë. Kështu që kam pasur disa gjëra që kam qenë e lidhur emocionalisht me ato gjëra, jo që ka të bëjë aq shumë me vlerën, por janë gjëra që ndodhin.

Këngëtarja shton se denoncimi është kryer dhe pritet që organet ligjzbatuese të bëjnë punën e tyre. Ajo gjithashtu përshkruan disa prej sendeve që janë marrë në shtëpi.

Adelina Tahiri: Nuk e përjetova mirë. Sinqerisht kam qenë shumë keq për të vetmen arsye se më kanë marrë gjëra që kanë të bëjnë me jetën time. Ka gjëra që kam pasur nga gjyshja ime, ka gjëra që familja imei ka blerë Jonit kur ka qenë bebe dhe janë kujtime që nuk i kthej dot. Unë mund t’i blej 30 herë, por janë gjëra që nuk i kthej dot.

Adelina kujton edhe se si e ka marrë lajmin e grabitjes.

Adelina Tahiri: Unë isha në Greqi, ndihmësja që kam në shtëpi, më mori në telefon në orën 8 të mëngjeesit tha “Adelina, kanë hyrë në shtëpi”. Kam edhe kamera e të gjitha por nuk është se i ka trembur gjë, e kanë bërë punën e tyre./tvklan.al