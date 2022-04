“E kanë përplasur me makinë”, Megi Doçi rrëfen çastin më të vështirë të jetës

23:00 16/04/2022

Megi Doçi, sulmuesja e Kombëtares Shqiptare të futbollit të vajzave tregon gjithashtu momentin e saj më të vështirë përjetuar gjatë kohës që ishte larg për të realizuar ëndrrën e saj.

“Ka pasur shumë disfata të tjera, sepse jemi në jetë edhe ka momente që përjeton njeriu shumë gjëra. Kur më është aksidentuar babi, e kanë përplasur me makinë, ka qenë një ndër momentet më të vështira për mua. Ka qenë duke ecur rrugës në trotuar, na morën në telefon, më mori tezja sepse shyqyr e kam afër aty dhe na kanë mbështetur dhe më thanë hajde se kemi diçka për të thënë. Thjesht ai momenti sepse mami babi larg dhe thjesht ideja mos ka ndodhur diçka e keqe, si duket e parandieja dhe gjatë gjithë rrugës që isha duke shkuar me vëllain. I thoja çfarë ka ndodhur, a di gjë ti? Ndërkohë nuk dinte realisht asgjë, as ai, derisa shkuam atje, sa u ngjita lart e sapo pashë fytyrat e të gjithëve e kuptova se kishte ndodhur diçka. Sapo pashë tezen i shtrëngova dorën vëllait dhe isha: Çfarë ka ndodhur, mami, babi janë mirë? Më tha është mirë, babi është aksidentuar, është nisur për Tiranë për te Spitali Amerikan. Kjo është një nga momentet më të vështira, momentin që ai ishte rrugës, nuk komunikoja dot, nuk dinim asgjë dhe momenti kur shkova për ta pritur, kur e kam parë babin të gjakosur të gjithin pas koke, kur zbriti nga ambulanca kam bërë tre hapa para për ta parë, i kam prekur dorën dhe momentin që u ndal se do futej brenda afrohesha tre hapa para, tre hapa mbrapa, nuk guxoja t’i afrohesha. Në spital i thanë ti sot je ringjallur për të dytën herë dhe falenderoj Zotin që ai sot është akoma me mua”./tvklan.al