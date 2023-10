“E kapa qengjin nga kofsha”, një nuse si Ornela: Kokërr loti s’kam nxjerrë, zaptova pistën

18:50 14/10/2023

Gazetarja Ornela Gaçe është shprehur sot në “Rudina” në Tv Klan se e ka shijuar në maksimum ditën e dasmës së saj.

“Nuk lashë njeri të kërcente, zaptova pistën“, tha ajo. Më tej rrëfeu se dasma e saj ishte e gjitha me skenar.

-Sepse sot gjithë atë stresin e organizimit të dasmës ta marrin përsipër kompanitë. Ornela ti për shembull e ke bërë vonë dasmën, kishte kompani atëherë?

Ornela Gaçe: Unë e kam bërë në 2006, kishte pak, shumë pak, dy, tre emra maksimumi. Ishin shumë të mira, por unë e kam bërë me skenar. Pra dasma ime ka qenë me skenar. U hap me “Danubin Blu” që bëmë dy muaj kurs. E futa burrin në kurs me pak fjalë. Dhe sipër tavolinave kishte instalacion, ishte një qengj i pjekur në hell që qëndronte në këmbë dhe dukeshe sikur hante bar ai qengji. Dhe njerëzit më vonë e kuptuan që ai qengji duheshe ngrënë. Kur më panë mua që e kapa nga kofsha qengjin. Si nga Korça.

-Fëmijët aty qenkan tmerruar.

Ornela Gaçe: Jo s’janë tmerruar se fëmijët ishin në menaxhimin e prindërve.

-Po nëse e ke bërë të besojnë se është duke ngrënë bar dhe pastaj kanë shkuar ta hanë është pak e rëndë.

Ornela Gaçe: Jo, jo ishte i pjekur, nuk po e kupton. Ishte i pjekur dhe ishte i vendosur si instalacion. Një gjë shumë e bukur, që ta donte dhe syri dhe nuk ishte parë më parë në dasmat e tjera. E quanin fillimisht si vepër arti, pastaj e kuptuan që ajo duhej ngrënë dhe filluan ta hanin dhe ta shijonin. Dhe më tej çdo gjë ishte e koordinuar nga grupet muzikore, miqtë e mi që nuk reshti asnjëri pa kapur instrumentin, mikrofonin duke kënduar. Ishte një qejf i paparë. Vetëm kokërr loti nuk nxorra!/tvklan.al