E katërta e sakta! Indrit Çobani zbulon arsyet pse shfaqja “Edmond” u ndërpre tre herë

19:31 17/01/2023

Peripecitë e ndoqën “hap pas hapi”, por kjo nuk e bëri më pak të suksesshme shfaqjen “Edmond” e cila vjen për herë të katërt në skenën e Teatrit Kombëtar. Ajo është konsideruar si një nga shfaqjet më të suksesshme të vëna në skenë kohët fundit në skenën e teatrit shqiptar.

Por për se u ndalua kjo shfaqje plot 3 herë? Regjisori Indrit Çobani i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka treguar se cilat ishin “mallkimet” që e përndoqën këtë shfaqje.

Indrit Çobani: I filluam provat në tetor të 2020. Ka qenë kulmi i pandemisë, u shpall në pranverë, kur u bë shtetrrethimi, ndalim qarkullimi, vera sikur e zbuti dhe pastaj vjeshta erdhi shumë problematike. U shtuan shumë rastet, u bë situatë shumë e vështirë e përhapjes së Covid-it. Teatri ka qenë i mbyllur në atë kohë. Ka qenë një nga aktivitetet e mbyllura.

Rudina Magjistari: Pra nisi që në fillim me një peripeci.

Indrit Çobani: Po ashtu nisën provat, nuk zgjatën shumë, megjithëse kujdeseshim por aktorët filluan të infektoheshin. U infektuan, provat u ndërprenë u rifilluan pastaj në qershor të 2021. Ndërkohë kishim përparuar me dekorin, me muzikën. Premiera ka qenë në tetor, do jepeshin 15 shfaqje dhe ne arritëm të jepnim vetëm 4.

Rudina Magjistari: Pra kjo ishte hera e dytë që ju rifilluat ta vini në skenë dhe në shfaqjen e 4 u ndërpre.

Indrit Çobani: Po herën e parë ndërpremë vetëm provat, jo shfaqjen.

Rudina Magjistari: Çfarë ndodhi?

Indrit Çobani: Pati për fat të keq një aksident, një nga kolegët, Luli.

Rudina Magjistari: Lulëzim Zeqja, aktori kryesore që ishte e pamundur të zëvendësohej se mbante peshën kryesore.

Indrit Çobani: Sigurisht. Në fakt trupa kishte një marrëdhënie të tillë që ishte e vështirë të zëvendësoje dikë atje dhe mendoj se nuk do ndihej mirë. Kishte shumë pozivitet dhe dashuri mes trupës. Ai aksident i Lulit, i cili ndërpreu shfaqjen, por asgjë tjetër edhe ne na shqetësoi.

Rudina Magjistari: U detyruat të ndërprisnit shfaqjet apo jo?

Indrit Çobani: Po dhe rifilluam në Mars 2022.

Rudina Magjistari: Çfarë ndodhi në Mars?

Indrit Çobani: Bëmë 11 shfaqjet e mbetura. Në këtë rast kemi të bëjmë me planifikimin nuk kemi të bëjmë me asnjë të papritur. Ishte shumë bukur dhe na erdhi keq me thënë të drejtën sepse shfaqja ishte në një kulminacion me audiencën. Publiku po rendte në mënyrë të vrullshme drejt shfaqjes, por ai ishte plani dhe ne u detyruam ta ndërprisnim. Lamë një takim për në nëntor. U rikthyem. Qëlloi që të rikthehej gjatë Kampionatit Botëror dhe këtu na u bë sfida disa fish e vështirë, sepse oraret i kishim kokë më kokë me ndeshjet.

Rudina Magjistari: Por edhe këtu pati sërish një moment të vështirë.

Indrit Çobani: Këtu për një fatkeqësi familjare të një prej kolegëve, një ngjarje shumë e dhimbshme . sigurisht shfaqja u ndërpre dhe u mor koha e nevojshme që edhe kolegia të ishte në formën e vetë optimale.

Rudina Magjistari: Kështu që u detyruat t’i ndërprisnit shfaqjet.

Indrit Çobani: Po. U rikthyem tani në Janar. Jemi në superformë dekori ka përfunduar, nesër fillojnë provat në skenë, do kemi dy ditë prova intensive dhe të premten mezi presim të ritakohemi jo vetëm me personazhet, me shfaqjen, por me publikun që është takimi më i rëndësishëm./tvklan.al