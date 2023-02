“E kemi nisur duke u zënë”, historia 20-vjeçare e dashurisë mes Ilirjana dhe Altin Bashës. Ia “rrëmbeu” zemrën me një shfaqje

Shpërndaje







18:33 11/02/2023

Jemi pak ditë para festës së të dashuruarve e ndaj këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan u fol për sekretet e të pasurit marrëdhënie të shëndetshme dashurore. Një prej të ftuarave, kostumografja Ilirjana Basha ka treguar se ajo shpesh i bën surpriza të vogla bashkëshortit për të mbajtur gjallë marrëdhënien e tyre.

Gjithashtu ajo ka ndarë edhe se si ka nisur historia e saj tashmë 20-vjeçare me regjisorin e njohur Altin Basha. Sipas saj ata në fillim vetëm ziheshin, por kur ka mësuar se ai kishte vënë në skenë shfaqjen “Monologjet e vaginës”, filloi ta shikonte me një tjetër sy regjisorin…

Ilirjana Basha: Ne e kemi nis duke u zënë. Nuk e kemi fulluar marrëdhënien duke u dashur. Jemi zënë një muaj rresht nuk e duronim dot njëri tjetrin.

Rudina Magjistari: Po pastaj çfarë ndodhi?

Ilirjana Basha: Në fakt ai erdhi të punonte në Prishtinë në shfaqje dhe unë rastisa që punoja me kostumet. Nuk merreshim vesh, më dukej shumë mendjemadh, madje talleshim në atë kohë, para 20 viteve, në Kosovë i quanim rebela të Shqipërisë e thonim “erdhi ky të na mësojë ça është teatri”. Rastësisht në një ditë të qetë tonën, ne kemi qenë te holli i teatrit dhe ai përmendi se kishte punuar në një shfaqje, e thotë që kishte vënë në skenë “Monologjet e vaginës”, ngela sepse ai ishte një prej teksteve që unë duke qenë me një prejardhje aktiviste, feministe, thash çne ky këtë tekst komplet feminist për të drejtat e grave dhe aty filloi ma ndryshoi mendimin.

Rudina Magjistari: Pra fillove ta shikosh ndryshe, prit se paska diçka me vlerë te ky djalë nuk qenka aq kot sa e kisha menduar deri më tani. Po pastaj?

Ilirjana Basha: Pastaj u lidhëm, vendosëm të jetonim në Tiranë. Nuk ishte e lehtë për mua se nuk isha vajzë e re, unë isha 29-30 vjeçe dhe për mua të lija gjithçka e të vija këtu t’ja filloja nga zero ishte goxha e vështirë. Por i kam thënë që në fillim Altinit, kjo është e mira e marrëdhënies sonë, që në fillim bëmë disa marrëveshje. Unë i kam thënë, “Unë po vij për ty, nuk kam asnjë njeri këtu, as shoqëri as familje, as punë as karrierë asgjë. Gjithçka po e filloj nga zero për ty dhe ti do bësh disa gjëra që për mua nuk janë shumë të pranueshme apo të toleruesh. Një nga ato që për mua është shumë e rëndësishme që të mos ndodhi është tradhëtia”. Kemi diskutuar që në rast se ti nesër do duash dikë tjetër ose do dashurohesh, të lutem të ma thuash nuk ka rëndësi nëse jemi vetëm jemi me një fëmijë, jemi me dy apo me 5, por kjo marrëdhënie merr fund. E në fakt në 20 vite Altini më ka qendruar besnik në këtë kërkesë timen, njësoj si unë atij. Edhe ai ka pasur kërkesat e veta ndaj meje, jemi munduar të gjejmë balance sepse të fy jemi natyra të forta e nuk mund të ishte marrëdhënie e lehtë. Jemi mësuar me peshore tërhiq njëri-tërhiq tjetri./tvklan.al