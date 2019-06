E lidhur me këngëtarin shqiptar? Flet Dojna Mema (Video)

Ajo është një moderatore e njohur dhe jeta e saj private gjithnjë ka ngjallur kuriozitet tek publiku. Pak muaj më parë në mediat rozë u përfol për një lidhje midis moderatores Dojna Mema dhe kantatutorit e këngëtarit Vlashent Sata. Lidhur me këto lajme, Dojna foli sot në emisionin “Rudina” në Tv Klan.

Ajo u shpreh se gjithnjë ka qenë e shoqëruar nga një mashkull, por shtoi se kjo gjë do të bëhet publike kur të dyja palët të jenë gati.

“Kam dëgjuar dhe kam lexuar pa fund për këtë. Ajo që më ka bezdisur shumë për sa i përket mediave është fakti që nuk të kontakton asnjeri të të pyes. Marrin përsipër të botojnë pa pyetur më parë, pa dhënë një deklaratë. Ajo që është e sigurt është që unë nuk do të bëj si ato gocat që bëjnë sikur nuk kanë pasur ndonjëherë të dashur në jetën e tyre sepse nuk e kam në karakter. Kam qenë gjithmonë e shoqëruar në ekran me një mashkull, por se cili është ai, kjo gjë do të bëhet publike nga të dyja palët kur të jemi gati”, tha Dojna./tvklan.al