Socialistët dhe “Të Gjelbrit” e Francës nuk do të marrin pjesë në bisedimet e mëtejshme me presidentin Emmanuel Macron për të gjetur një rrugëdalje nga bllokimi politik.

Më e madhja nga katër partitë e krahut të majtë, “Franca e Papërkulur” ka bërë thirrje për një demonstratë të madhe më 7 shtator. Udhëheqësi i kësaj partie Jean-Luc Mélenchon gjithashtu mbështeti një “mobilizim të madh popullor” në ditët në vijim, megjithëse socialistët treguan se tani për tani është urgjente për një diskutim politik.

Macron u bëri thirrje tre nga katër partitë e majta që të punojnë me forcat e tjera politike për të gjetur një rrugëdalje nga “ngërçi”, pa përmendur të majtën radikale “France Unbowed”, e cila fitoi shumicën e vendeve. Por përballë një parlamenti të ndarë secili nga tre grupimet e kanë përjashtuar mundësinë e formimit të një koalicioni.

“Këto zgjedhje po na vidhen. Ne nuk do të vazhdojmë këto konsultime të rreme me një president që nuk dëgjon dhe është i fiksuar me mbajtjen e kontrollit. Ai nuk po kërkon një zgjidhje, ai po përpiqet ta pengojë atë,” udhëheqësja e Partisë së Gjelbër Marine Tondelier.

Kryetari i Partisë Socialiste Olivier Faure i tha televizionit France 2 se nuk do të angazhohej në atë që ai e quajti një “parodi të demokracisë” tani që perspektiva e një qeverie të udhëhequr nga e majta është jashtë tryezës së bisedimeve.

Më shumë se shtatë javë pas zgjedhjeve parlamentare Macron ende nuk ka emëruar një kryeministër të ri. Presidenti ka bërë të ditur se po takonte “këdo që dëshiron të vijë dhe të punojë për interesin kryesor kombëtar” pasi disa raunde bisedimesh gjatë fundjavës dhe të hënën nuk arritën të prodhonin një përparim.

Klan News