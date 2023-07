E mbani mend aneksin? Kuka: Mami vinte perden te lavamani, e ngrinte me tulla…

18:34 01/07/2023

Këtë të shtunë në programin e “Rudina” në Tv Klan të ftuarit kanë ndarë kujtimet e tyre më të bukura sa i takon gatimit dikur, veçanërisht nga duart e mamasë. Në këtë bisedë mëse nostalgjike nuk u la pa u përmendur aneksi i dikurshëm apo gatimi i pazakontë në tualete.

Të ftuarit tregojnë se si atëherë nuk kishte hapësirë në shtëpi apo mjete për të gatuar dhe në tualeti arredohej në mënyrë të tillë që të ruhej dhe pjesa e higjienës e nga ana tjetër të ngjante bukur.

Rudina Magjistari: Dikur ka qenë më vete, nuk kishte shtëpi që s’kishte aneks, ka qenë i ndarë nga pjesa tjetër, ka qenë me perde.

Uljanova Çali: Ne s’kemi pasur aneks. Unë jam rritur tek pallatet ruse dhe ka qenë i atillë arkitektura që kanë qenë 3 dhoma, një korridor i gjatë dhe gatuanim fatkeqësisht në banjë.

-Rudina Magjistari: Ka qenë në masë…Po ushqimet ku i mbanit?

Uljanova Çali: Ushqimet në korridor. Kishim një dollap druri dhe ashtu i mbanim. Ishte dollap i gatshëm dhe goxha i gjatë. Tualeti ishte i madh, këto ishin kushtet. Projekti ishte bërë në mënyrë të atillë.

Klodian Kuka: Njerëzit mundoheshin dhe me gjëra rrethanore që ta zbukuronin, që në pjesën e tualetit, ku ishte WC dhe lavamani, ime më e organizoi që ta ngrinte me tulla dhe ta bënte si tip banaku dhe gjëja më e bukur ishte që vinin komshitë ta shikonin se ishte si tip ekspozite. “Shiko sa bukur e kam bërë, shih si e kam vënë këtë perden, pjesën e WC-së që ishte alla turke e kishte adaptuar me një dërrasë të madhe, që duhet ruajtur higjiena.” Gjithsesi vetëm furnela ka qenë.

Rudina Magjistari: Furnela në vetvete të bënte shumë pis, me tym dhe prandaj ishte kjo zgjidhje.

