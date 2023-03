E mbijetuara e Holokaustit rrëfen për jetën në kampe

13:30 26/03/2023

Rina Revah thotë se nuk duhet harruar ajo çfarë ndodhi gjate Holokaustit

84-vjeçarja Rina Revah ishte vetëm katër vjeç kur u dërgua në kampin e përqendrimit Bergen-Belsen në Gjermani me prindërit e saj në 1943. Në këtë kamp ajo do të kalonte dy vitet e fëmijërisë së saj.

“Unë kurrë nuk kam pasur një lodër, apo një kukull. Kujtimet e para që kam nga lodrat janë pas luftës, ishte me një vajzë me të cilën isha miqësuar dhe luaja me të”, tha ajo.

Revah është një nga të mbijetuarit e fundit të rreth 50,000 hebrenjve që jetuan në Selanik para luftës. Më 19 Mars në shtetin fqinj u mbajt një marshim drejt memorialit të Holokaustit në qytetin verior grek dhe u vendosën lule në shinat e trenit në stacion. U zgjodhën shinat e trenit në stacion pikërisht për shkak të trenit të parë me hebrenj që u largua nga qyteti për në kampet e përqendrimit.

“Një ditë jashtë kampit shoh një karrocë të madhe dhe të thellë që tërhiqej nga kuajt. Poshtë në karrocë dy punëtorë hidhnin trupa punëtorësh. Në një moment karroca u tejmbush me trupa dhe një oficer me çizme të gjata të zeza u ngjit mbi të dhe filloi të shkelte mbi trupat për të lënë vend për më shumë. Nuk e di se çfarë kuptoi një fëmijë 4-vjeçar nga një skenë e tillë, por mbaj mend që fillova të qaja”.

Hebrenj nga e gjithë Gjermania dhe vendet europiane të pushtuara prej saj, u grumbulluan në kampe përqendrimi, ku u helmuan me gaz, u qëlluan dhe u lanë të vdisnin urie.

“Kishte një copë bukë të cilën nuk e gëlltisja kurrë derisa babai më sillte një copë bukë të re për ta zëvendësuar atë. Nuk e di se si mbijetova, sepse me të vërtetë kishim shumë pak për të ngrënë.”

Nga ata të dëbuar, vetëm 1,950 u kthyen të gjallë në Selanik, duke përfshirë prindërit e Revah dhe gjyshërit, por disa nga të afërmit e tjerë të saj humbën.

“Pas luftës nuk kemi folur kurrë për kampin e përqendrimit në shtëpi. Aspak, dhe kur thoja se më kujtohej diçka, ata nuk përpiqeshin ta fshinin, por përpiqeshin ta zbusnin situatën që të mos i kisha ato kujtime të errëta brenda vetes.”

E moshuara thotë se Holokausti nuk duhet harruar.

“Nuk duhet harruar. Mendoj se ua detyrojmë atyre njerëzve që vdiqën, gjashtë milionë njerëz vdiqën”.

Kampet e përqendrimit u shndërruan në simbolikën e Holokaustit, me thuajse 1,5 milionë të burgosur që humbën jetën në dhomat e gazit, në temperatura disa gradë nën Zero, nga uria, sëmundje të ndryshme, eksperimente të ndryshme mjekësore dhe nga puna e sforcuar, e rëndë dhe me orë të gjata.

Shqipëria ishte i vetmi vend ku hebrenjtë nuk iu dorëzuan nazistëve. Populli ynë mbrojti jetën e disa qindra hebrenjve duke i ndihmuar ata që ikën nga Gjermania dhe Austria.

