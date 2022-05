“E merrja me vete në prova”, Marina Vjollca flet për herë të parë për Marget: Dua ta mbaj vetë

Shpërndaje







18:20 30/05/2022

Eventi i shfaqjes së modës së Elisabetta Franchi është një nga temat më të diskutuara të ditëve të fundit. Prania e shumë personazheve të njohur, mediave dhe organizimi i kuruar nga moderatorja dhe ambasadorja e markës, Marina Vjollca e shndërroi në një mbrëmje vërtet të shkëlqyer. Por teksa pati mundësinë ta shijonte punën e saj vetëm duke parë rezultatin gjatë mbrëmjes, Marina flet për ”Rudina” në Tv Klan edhe si ka vijuar gjatë kësaj periudhe të ngarkuar të ekuilibrojë punën dhe rolin si nënë.

Marina Vjollca: Jam nga ato mama që tentoj mos të kem një ndihmë, pra dua që Marget ta mbaj vetë, ta rris vetë. E di që është pak e vështirë për t’ia dalë, por nuk e di a e beson, unë kur vija në prova këtu, me Marget me vete isha. Sot është në shtëpi sepse këtu ka shumë të ftuar dhe Marget duhet të flejë, është orari për të fjetur dhe nuk di ç’të them. Nga njëra anë është ndjesia më e bukur që jam bërë nënë dhe nga ana tjetër është përgjegjësia më sublime që Zoti më ka falur./tvklan.al