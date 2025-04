Marcus Rashford ka mbyllur sezonin. Ndeshja ndaj Manchester Cityt javën e kaluar, mund të ketë qenë e fundit me fanellën e Aston Villas për sulmuesin.

Anglezi ka pësuar dëmtim në kofshë dhe nuk do të jetë i gatshëm për ndeshjet e mbetura të kampionatit.

27-vjeçari është i huazuar nga Manchester United, por me dëmtimin e pësuar, që do e lërë jashtë për pjesën e mbetur të sezonit, mund të bëjë që të rikthehet te “djajtë”.

Rashford ishte përshtatur shumë mirë tek Aston Villa, me të cilët luajti 17 ndeshje dhe arriti të shënojë 4 gola. Mbetet të shihet nëse Manchester United do e mbajë në ekip, apo do e nxjerrë në merkato.

/tvklan.al