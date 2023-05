E ndryshme nga familja e saj, detaji që do të diferencojë Albina Kelmendin në skenën e Eurovision

18:54 08/05/2023

Mbrëmja e parë e Eurovision 2023 është data 9 Maj, ndërsa Shqipëria do të konkurrojë në natën e dytë gjysmëfinale, më 11. Albina dhe familja Kelmendi janë të nëntët në radhën e konkurrentëve të mbrëmjes, me këngën “Duje”. Gazetari Andri Xhahu, i ftuar në “Rudina” në Tv Klan zbulon një detaj nga performanca e Albinës dhe familjes së saj.

Andri Xhahu: Ka një moment që të gjithë anëtarët e familjes nxjerrin një shami që në momentin ritmik të këngës e kanë pjesë të performancës dhe ajo që zbulova është që Albina do të ketë ndryshe ngjyrën e shamisë nga personazhet e tjerë të familjes sepse do të përçojë një mesazh. Nuk e di çfarë ngjyre ka dhe çfarë mesazhi do të përcjellë, na mbetet për t’u parë të enjten mbrëma./tvklan.al