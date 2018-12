E ngacmoi ndërkohë që e masazhonte, Osmani: Nuk durova më, i futa një shkelm (Video)

Moderatorja e njohur Albana Osmani njihet për hiret e saj. Dhe pamja fizike duket se përveç favoreve, i ka shkaktuar edhe “probleme”.

Gjatë emisionit “Xing me Ermalin” ku ishte sot e ftuar ajo rrëfeu se është ngacmuar nga një burrë që i bënte masazh gjatë pushimeve në Turqi. Moderatorja shtoi se e ka goditur me shkelm burrin, që i bënte masazh dhe se kishte kërkuar shkarkimin e tij, duke e quajtur manjak.

Ermal Mamaqi: Ke patur ndonjë moment që të ka prish punë pamja fizike?

Albana Osmani: Çdo femre i ndodh, nuk është e thënë të kesh një profil publik. Do të kujtoj një histori kur kemi qenë bashkë me pushime në Turqi.

Ermal Mamaqi: Ka qenë gallatë…

Albana Osmani: Shkuam për të bërë masazh, i lirë ishte një zotëri dhe u futëm në dhomë. Unë isha vetëm me bikini, isha rehat fare. Dhe filloi ai zotëria, oh, oh, oh dhe sa më lart ngjitej e bënte këtë. “Sa vajzë e mirë”, thoshte. Kur vajti afër vitheve e pashë një herë, e kuptoi ai. Pastaj u ktheva nga ana tjetër dhe e kisha përballë dhe ai filloi përsëri dhe sërish oh, oh,oh dhe unë se durova më, u ngrita dhe i futa një shkelm. Dola te recepsioni dhe jap urdhër të hiqet manjaku.

Ermal Mamaqi: Dhe ai nuk e pa më dritën e masazhit.

Albana Osmani: E lem me kaq…

Ermal Mamaqi: Sapo dole ti unë me vrap shkova te dhoma ku ishte Ami dhe pashë që ajo që po i bënte masazhin ishte grua./tvklan.al