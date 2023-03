E nisi me plagosjen dhe e përfundoi me vrasjet e 3 grave, itinerari i përgjakshëm i Dan Hutrës

Shpërndaje







18:10 01/03/2023

Tre vrasjet dhe tre plagosjet e ndodhura gjatë ditës së sotme në Tiranë, të kryera nga i njëjti autor me emrin Dan Hutra kanë ndodhur në një rend të përcaktuar kronologjik. Sipas gazetares Glidona Daci dhe deklaratës së saj në “Rudina” në Tv Klan, fillimisht ka ndodhur plagosja me thikë në zonën e Astirit ndaj 40-vjeçares Marjana Gurakuqi me të cilën Hutra kishte patur lidhje.

Më pas, ai ka shkuar në Paskuqan ku ka vrarë 30-vjeçaret Mevlute Hysa dhe Hasune Dafku, ndërsa ka plagosur ish-bashkëjetuesen Elena Hysa dhe nënën e saj, Kujtime Hysa. Prej andej ai ka shkuar në Bathore ku ka vrarë 31-vjeçaren Etleva Kurti.

Glidona Daci: Në momentin e parë është lajmëruar vrasja e Paskuqanit. E para që është lajmëruar është lajmëruar vrasja në Paskuqan, të paktën sipas informacioneve që ne na erdhën. Gjatë rrugës që unë po shkoja, kisha kontakte padiskutim me efektivë dhe me burime të miat, në momentin kur kam arritur tek zona e cila njihet si Ura e Institutit, kam pyetur disa policë që ishin të Rrugores dhe ata më thanë do të shkosh te vrasja këtu, por është edhe një vrasje tjetër. Çka do të thotë që vrasja e Bathores ka ndodhur më vonë, pra vrasja në rrugën “Besëlidhja” sepse edhe në kontaktet që unë kisha fillimisht me komisariatin nr. 5, më thanë që nuk është e jona, është komisariati 3 vendi ku ka ndodhur ekzekutimi i dy grave dhe u plagosën dy të tjerat. Ndërsa më pas ka ndodhur vrasja në Kamzë. Çka do të thotë që ai edhe në rend kronologjik po ti marrësh, e ka nisur me plagosjen e Astirit, nga Astiri ka vajtur në Paskuqan aty ku ka bërë edhe masakrën dhe nga aty ka lëvizur në drejtim të Bathores, aty ku ka ekzekutuar 31-vjeçaren dhe më pas është larguar në drejtim të paditur./tvklan.al