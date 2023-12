“E njoh që fëmijë, bashkë në fakultet”| Gjergj Luca flet për raportin me Edi Ramën: Jam tip i kundërt me të, por…

23:43 27/12/2023

Gjergj Luca foli në një intervistë për Blendi Fevziun në “Opinion” edhe për raportin e tij me kryeministrin e vendit Edi Rama. Kanë qenë shokë fëmijërie, kanë kryer fakultetin bashkë dhe mbi të gjitha prindërit e tyre kanë pasur një marrëdhënie të shkëlqyer, thotë Luca. Pavarësisht se sipas biznesmenit janë tipa të kundërt, kjo gjë nuk e ka penguar miqësinë e tyre.

“Raportet me Ramën mua më kanë filluar para se të dal unë në këtë jetë ose para se të dalë Rama në këtë jetë. Miqësia që ka pasur im atë me nënë e Ramës ka qenë si ato miqësitë e para ’90-ës që vraponin kush t’i binte telefonit të njëri-tjetrit për Vitin e Ri, kupton? Ishin shumë të afërta dhe kishin të njëjtat ëndrra. Neta ka pas gojë të tmerrshme si im atë dhe kur bashkoheshin të dy qeshnin pafund në rrugë të “Myslim Shyrit”, dilte gjithë lagjia. Dilte dhe Mimika e shkretë në ballkon dhe thoshte “Aman Ndrekë hajdeni në shtëpi se bëhej nami”. Qëllonte që me Netën shkonin deri në fund të rrugës dhe u kthenin prapë mbrapsht duke qeshur të dy. Kanë qenë të lirshëm, kanë qenë shpirtra të lirë. Kjo miqësi si duket vjen si rrjedhojë e të njëjtit formim, e të njëjtit botëkuptim, që u trashëgua pastaj dhe tek unë e te Rama. Megjithëse unë me të jam i kundërt. Unë e njoh që fëmijë, por kemi qenë dhe në fakultet bashkë. Unë nuk jam një natyrë që nuk kam qenë shumë afër këtyre njerëzve që kanë qenë si skiftera të shoqërisë, lexonin, kishin ide, kishin gjëra. Unë isha të rruga më shumë dhe nuk është se u puçnim shumë. Se po t’u puçnim shumë bën vaki s’do ishim dhe kaq shumë miq, a kupton?”, u shpreh Luca./tvklan.al