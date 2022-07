E nxirë nga dielli, Hailey Bieber shkëlqen në postimin e fundit

13:45 19/07/2022

25-vjeçarja duket e jashtëzakonshme e veshur me një fustan në ngjyrë bizele

Hailey Bieber ka ndarë së fundmi me 46.2 milionë ndjekësit e saj në Instagram, disa foto dhe video teksa reklamon produktet e saj të kozmetikës.

Modelja dukej mahnitëse e veshur me një fustan ngjyrë bizele, që i nxirrte në pah format e saj të tonifikuara. Me flokët bjonde të kapura topuz, 25-vjeçarja e kombinoi pamjen e saj me një make up natyral.

Kujtojmë se së fundmi Hailey dhe Justin Bieber kanë shijuar disa ditë të bukura pushimesh së bashku në Idaho të SHBA-së.

