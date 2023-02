E papritur në “Aldo Morning Show”! Armanit të Myzeqesë “i del fati”, telefonuesja kërkon ta njohë

10:35 10/02/2023

Ndërkohë që të gjithë telefonuesit kanë dhënë këtë të premte një këshillë jete për një foshnje të porsalindur, një telefonuese e “Aldo Morning Show” në Tv Klan i ka habitur të gjithë…

Ajo sapo arriti të lidhej me emisionin ka pyetur për gazetarin e Myzeqesë, Armanin që thurr me shtiza, nëse ai është beqar apo jo. E ndërsa Aldo me batutë ju përgjigj se këtë 15 ditësh është i lirë, ajo bëri kërkesën e pazakontë që “t’ia rezervonin”.

Aldo: Mirmëngjes telefonata! Kush jeni dhe nga flisni?

Telefonuesja: Jam Ana nga Tirana. Kisha një pyetje për djalin që po bënte shtiza. A është beqar?

Aldo: Beqar?! Po këtë 15 ditësh beqar është !

Telefonuesja: Këtë 15 ditësh?! Mirë këtë 15 ditësh ma rezervo!/tvklan.al