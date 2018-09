E paralajmëroi 2 ditë më parë, vdes prezantuesja e lajmeve

Rachel Bland, prezantuesja e lajmeve në BBC Radio 5 Live, u nda nga jeta këtë të mërkurë. Vetëm dy ditë më parë, 40-vjeçarja paralajmëroi se i kishin mbetur “vetëm pak ditë jetë”, në një postim në rrjetet sociale.

Bland kishte rreth 2 vjet që ishte diagnostikur me kancer në gji. Sipas BBC, lajmi për vdekjen e prezantueses e konfirmoi familja e saj, e cila tha se 40-vjeçarja ndërroi jetë orët e para të së mërkurës.

Bland ishte një zë tejet i njohur në Radio 5 Live, si folëse lajmesh dhe prezantuese. Ajo u vlerësua me çmim për prezantimin e programit radiofonik mbi kancerin “You, Me and the Big C”.

Ajo e dokumentoi gjithashtu jetën e saj me sëmundjen vdekjeprurëse në një blog personal.

Dy ditë më parë, në një postim në Twitter, Bland shkruajti: “Kam frikë se koha ime ka ardhur miqtë e mi. Dhe krejt papritur. Kam vetëm pak ditë jetë, është vërtetë surreale. Faleminderit shumë për të gjithë mbështetjen që më keni dhënë”.

40-vjeçarja mbante mbi supe një karrierë mbi 15 vjeçare dhe kishte punuar për disa programe në rrjetin prestigjioz BBC.

Ajo u diagnostikua me kancer në Nëntor të vitit 2016, pasi gjeti një gjëndër poshtë krahu. Rachel Bland la pas bashkëshortin e saj Steve Bland dhe djalin e tyre 2-vjeçar, Freddie./tvklan.al