“E qëlloi trupin e pajetë me shuplakë, e shau dhe më pas e hodhi në lumë”, detaje të tjera nga dëshmitë kundër vrasësit të Nevila Pjetrit

13:30 13/06/2022

Gjithnjë e më tronditëse janë detajet që mediat italiane publikojnë në mënyrë të vazhdueshme për Daniele Bedinin, 32-vjeçarin i cili dyshohet për krimin e dyfishtë të ndodhur një javë më parë në Itali, atë të prostitutës shqiptare Nevila Pjetri dhe transit italian Carlo Bertolotti.

RaiNews sjell fragmente nga dy dëshmi.

“Personi zbret nga furgoni, e qëllon me shuplakë trupin e pajetë, e shan për herë të fundit e më pas e hedh në Parmignola”. Kështu thuhet në dëshminë që është pjesë e hetimeve për vrasjen e 35-vjeçares Nevila Pjetri. Gjykatësi i hetimeve parapake në gjykatën e Spezia është i bindur që ai person është Daniele Bedini, 32-vjeçari nga Massa, i cili ndodhet në burg pasi akuzohet për vrasjen e dyfishtë në Sarzana, shkruan Rai.

“Më datë 6 Qershor, 2 ditë pas vrasjeve, Bedini nuk e dinte që ishte në ndjekje nga karabinierët… Makina e tij shkon pikërisht në vendin ku u gjet trupi. Një rikthim në vendin e kthimit, e bën atë të dyshuarin kryesor”, raporton më tej media fqinje.

Për këto e shumë fakte të tjera, gjykatësi Fabrizio Garofalo vendosi arrest me burg për vrasësin e dyshuar. Për gjykatësin vrasjet e Nevila Pjetrit dhe Camilla-s, nuk mund të jenë thjeshtë një ‘rastësi fatkeqe’.

Pozita e Bedinit rëndohet edhe me shumë nga dëshmia e një miku të tij, i cili deklaron: “Atë natë Daniele erdhi nga unë rreth orës 04:30, qante, ishte i lagur, këmishën e kishte pis me gjak dhe me vete kishte dokumentet e Carlo-s”.

Kujtojmë se dokumentet e transit të vrarë u gjetën në shtëpinë e Bedinit, së bashku me disa sende personale të viktimës./tvklan.al