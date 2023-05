E reja feston me të shtëna arme fitoren e Shkrelit në Vaun e Dejës, procedohet penalisht

14:24 17/05/2023

Ka nisur procedimi në gjendje të lirë për një 27-vjeçare e cila qëlloi në ajër me armë. Rasti u pikas nga policia pas një videoje të publikuar në rrjetet sociale.

Sot, përmes një njoftimi zyrtar policia bën me dije se e reja ka qëlluar me një armë imituese të zhurmës së armës së zjarrit.

Ndërkohë, gazetarja e Klan News Emi Kalaja raporton se 27-vjeçarja ka qenë duke festuar fitoren e kandidatit të PS-së Kristian Shkrelit në Vaun e Dejës.

“Në lidhje me një video të publikuar në rrjete sociale, në të cilën shfaqet një shtetase duke qëlluar me armë, në ajër, ju bëjmë me dije se: Menjëherë pas publikimit të kësaj video-je, specialistët për Hetimin e Krimit të DVP Shkodër kanë kryer verifikimet, me qëllim zbardhjen dhe dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti. Nga verifikimet, është identifikuar shtetasja A. K. e cila ka qëlluar në ajër, me armë imituese të zhurmës së armës së zjarrit.

Për këtë rast u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen A. K., 27 vjeçe, banuese në Vaun e Dejës, për veprën penale “Prishja e qetësisë publike”.

Gjithashtu, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, arma imituese e zhurmës së armës së zjarrit.

Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër falënderon median dhe qytetarët për rastet e denoncuara, si dhe i fton që të denoncojnë në numrin pa pagesë 112, çdo rast paligjshmërie, në cilëndo formë të shfaqjes së tyre”, thotë policia./tvklan.al