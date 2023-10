Foto ilustruese

E rëndë në Vlorë/ 3 të rinj nxisin 26-vjeçaren të përdorë drogë dhe kryejnë marrëdhënie seksuale me të

15:05 22/10/2023

31-vjeçari me iniciale O.T. dhe 28-vjeçari me iniciale A.C. janë vënë në pranga, ndërsa 32-vjeçari me iniciale G.M. është shpallur në kërkim pasi dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë nxitur një 26-vjeçare që të përdorë lëndë narkotike.

Policia njofton se ata madje kanë kryer marrëdhënie seksuale me të. Ngjarja e rëndë është regjistruar në Vlorë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme./tvklan.al