E riktheu në Champions League, Milan rinovon me Piolin - Tv Klan

E riktheu në Champions League, Milan rinovon me Piolin

Shpërndaje







23:25 26/11/2021

Firmos me 3.5 milionë Euro në sezon deri në 2023

Ecuria fantastike në kampionat dhe fitorja ndaj Atletico Madrid, duke mbajtur gjallë shpresat për t’u kualifikuar më tej në Ligën e Kampionëve ka gëzuar tej mase drejtuesit e lartë të Milanit. Kuqezinjtë kanë vendosur të shpërblejnë trajnerin Stefano Pioli për punën e bërë, teksa italiani ka zgjatur kontratën e tij në Milanelo deri në vitin 2023.



Pioli ka drejtuar në më shumë se 100 sfida Milanin, që prej sezonit 2019-2020 kur erdhi si zëvendësues surprizë i Marco Gianpaolo. Tekniku 56-vjeçar ka bërë një punë një punë fantastike tek kuqezinjtë duke i rikthyer në Çempions Ligë pas 7 viteve. Nga kontrata e re, Pioli do të përfitojë 3.5 milionë euro në sezon, teksa ka mundësi për ta zgjatur marrëveshjen edhe me një tjetër vit.



Si për koicidencë, hera e fundit që italiani rinovoi me Milanin erdhi para sfidës ndaj Sassuolës, njëjtë si kjo e kësaj here, pasi do jetë pikërisht ekipi nga rajoni i Emilia Romanjës rivali i kësaj fundjave.



Klan News