Kryeministri Edi Rama gjatë një takimi elektoral në Devoll ka ironizuar kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Rama u ndal te një lapsus i Berishës në Gramsh për shpopullimin e qytetit.

“35 miliardë Euro nuk janë si këto që vijnë e ju thonë të tjerët juve. Do bëjmë këtë e do bëjmë atë që janë dëshira dhe përpjekje për të mikluar njerëz se do t’i bëjnë këta. Do t’i bëjë baba bufi. Po do t’i bëjë baba bufi që tha shiko çfarë i bënë Gramshit këta, e shpopulluan, nga 50 mijë, e bënë 60 mijë. Çfarë të thuash? Të vjen dhe sekëlldi domethënë. Çdo pension nën 200 euro ne do ta kemi 200 euro”, tha Rama./tvklan.al