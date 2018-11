Kush është shqiptari që u vra nga policia greke

Altin Mulla 39 vjeç është shqiptari i vrarë pasditen e djeshme nga policia greke në kufirin e gjelbër. Policia e Shtetit ka reaguar zyrtarisht për këtë ngjarje, pasi u informua nga homologët grekë.

Policia e Shtetit është në proces të vazhdueshëm shkëmbimi informacioni me Policinë Greke për këtë çështje. Ndërkohë që Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme po kryen hapat e nevojshme me autoritetet homologe greke, Policia e Shtetit siguron qytetarët dhe familjarët e viktimës se do të ndiqen të gjitha hapat në kuadër të bashkëpunimit diplomatik dhe policor dypalësh, për sqarimin e situatës dhe të rrethanave ku humbi jetën shtetasi shqiptar.

Altin Mulla mbeti i vrarë gjarë shkëmbimit të zjarrit me policinë greke dje rreth orës 17:00, pasi u zbuluan duke kaluar kufirin me disa thasë droge. 39-vjeçari ishte me disa persona të tjerë, të cilët hapën zjarr ndaj policisë greke pasi panë këta të fundit. Nga shkëmbimi i zjarrit humbi jetën shqiptari Mulla dhe u plagos lehtë në dorë një efektiv grek. Pjesa tjetër e shqiptarëve u arratisën dhe janë shpallur në kërkim. Policia Greke tha se në vendngjarje u sekustruan 166 kg kanabis dhe dy kallashnikovë. /tvklan.al