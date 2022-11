E telefonon vajza në mes të emisionit, Suela: E shikoj me aplikacion, i kam lënë pikat që kur të arrish…

10:16 01/11/2022

Suela, një telefonuese nga Anglia ndan në “Aldo Morning Show” në Tv Klan përvojën e saj të prindërimit lidhur me lejimin e celularit ndaj fëmijës. Ajo thotë se deri përpara Covid-it, prindërit i linin fëmijët deri te hyrja e klasës, ndërsa me masat shtrënguese mund t’i prisnin në recepsion apo në oborr.

Tani, vajza e Suelës është në klasë të shtatë, ajo vijon ta çojë e ta marrë vajzën, por njëkohësisht ka kërkuar edhe ndihmën e teknologjisë për sigurinë e saj. telefonuesja shpjegon se ndonëse jeton jashtë, rreziku ndodhet gjithnjë aty pasi segmenti i rrugës ku ndodhet shkolla e vajzës nuk është i sigurt.

Suela: Sivjet vajza është në klasë të shtatë dhe unë e çoj gjithmonë dhe e marr po unë, por gjithmonë ia lë telefonin dhe i kam lënë një aplikacion që unë e shikoj se ku ndodhet nëpërmjet telefonit, se çfarë rruge. Ndërsa sot, vajza më lutej se të gjithë fëmijët shkojnë vetë, ose shoqërohen me shokë dhe shkojnë rrugëve dhe sot më lutej “a mund të shkoj vetë, a mund të shkoj vetë” dhe i thashë okej, unë po të besoj sot dhe ti mund të shkosh vetë, por dua që, ia kam lënë pikat, kur të arrish në filan vend do më marrësh në telefon, po e dëgjuat që tani telefoni ra, ishte vajza që arriti.

Megi Latifi: Dhe ti e kontrollon.

Aldo: Dhe të gjithë ti e ke bërë për merakun tënd, apo jo?

Suela: Po, unë e kam bërë për merakun tim sepse vajza e ka shkollën dhe është një rrugë që ka shumë makina, është rrugë që lidh dhe me aeroportin këtu dhe ka shumë lëvizje.

Aldo: Ka të njohur e të panjohur, hajde merre vesh, gjithë ajo Angli.

Suela: Po,ka të njohur, ka të panjohur, nuk i dihet se vërtet thua je jashtë shtetit dhe je e sigurt. Jo, spese këtu ka dhe të droguar rrugës dhe për fëmijën është gjithmonë frikë. Unë i them gjithmonë derisa ti të shkosh 18 vjeç, unë do të të çoj dhe do të të marr. Por ama e shikoj që…se këtu janë dhe fëmijët Aldo, janë fëmijët që bullizohen shumë.

Aldo: Po njëlloj është edhe këtu.

Suela: Kur shkojnë me mamin, i thonë hë të solli mami?/tvklan.al