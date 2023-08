e-Transport, platforma që ofron informacion në kohë reale për udhëtarët

13:32 26/08/2023

Rama: Zbuloni online itinerarin, vendodhjen e stacionit, orët e nisjes dhe mbërritjes

Udhëtarët e huaj apo shqiptarë do të kenë mundësi të orientohen në vendin tonë nëpërmjet platformës e-Transport. Nëpërmjet një postimi “Facebook”, kryeministri Edi Rama ka publikuar një video informuese mbi këtë platformë, e cila e bën më të lehtë transportin në çdo cep të vendit.

Informacioni orientues ofrohet në porte, aeroport e pika kryesore të mbërritjes së qytetarëve e turistëve. “Ju mund të zbuloni online itinerarin, vendndodhjen e stacionit, orët e nisjes dhe mbërritjes si dhe kontaktet e operatorëve”, shkruan në facebook.

Qytetarët do të kenë mundësi që t’i presin biletat online përmes telefonit me QR code, të shohin vendndodhjen e stacioneve, oraret, kryqëzimin e linjave. Nga ana tjetër, tregu i transportit ndërqytetas do të përdorë platformën për të monitoruar burimet e veta në terren, për të aplikuar online për licensimin e shoqërive dhe certifikimin e mjeteve.

Ky projekt është nisur nga Ministria e Infrastrukturës, Energjisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, i cili jo vetëm do të ndihmojë turistët dhe qytetarët, por dhe do të formalizojë tregun e transportit në vend.

Klan News