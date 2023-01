“E urrej Alda Klosin”, dëshmia e Rozeta Dobit: Të gjitha paratë janë marrë në banesën e saj

13:20 09/01/2023

Grabitja e mbi 500 mijë eurove nga Rozeta dhe Havier Dobi (nënë e bir) ka vënë në lëvizje Prokurorinë dhe Policinë e Tiranës.

Hetimet janë në dy drejtime, për grabitësit dhe verifikimin ligjor të parave që janë marrë në banesën e Alda Klosit.

Gazetarja e Klan News Glidona Daci raporton se Rozeta Dobi ka deklaruar para hetuesve se kishte probleme me pronaren përgjatë 5 viteve punë dhe e urrente, si motiv të grabitjes.

“Alda Klosi ka marrë një banesë me qera tek Rruga e ”Kosovarve” e cila aty qëndronte me vajzën e saj. Në datë 15.12.2022 i kërkova djalit tim shtetasit Havier Dobi të më dërgonte me makinë tek banesa e Aldes. Pasi ka hyrë në banesë të cilën e ka hapur me çelsin që dispononte ka bërë një kontroll për të parë se çfarë ajo kishte në banesë. Gjatë kontrollit ka vënë re se në dhomën e gjumit në dollap ajo mbante një kasafortë 6 e cila ishte në ngjyrë gri. Pasi e ka hapur atë brenda saj ka konstatuar se ndodheshin shumamonetare të prejeve 500,200,euro dhe 100 dollarë, në moment që i ka parë këto shuma parashnga urrejtja që kishte krijuar ndaj shtetases Alda Klosi i ka marrë paratë dhe është larguar më pas me mjetin e djalit të saj. Deklaron se shuma e parave të gjetura në banesën time është nga shuma e lekëve që ka marrë në banesën e shtetases Alda Klosi”-thuhet në një pjesë të dosjes.

Nga ana tjetër djali i Rozetës, Havier Dobi i arrestuar si bashkëautor ka thënë se paratë i ka çuar në shtëpi e ëma e tij dhe se nuk ka lidhje direkte me grabitjen.

“I është marrë deklarim të dyshuarit Havier Dobi i cili ka deklaruar se, në datën 15.12.2022 rreth orës 09:00 ai ka shkuar me makinën e tij Mercedes- benz ngjyrë gri me targa AA390VT së bashku me mamanë e tij tek Rruga e ”Kosovarëve” pasi mamaja e tij punonte si sanitare tek një banesë në komleksin Orion. Pasi kanë vajtur në Rrugën e ”Kosovarëve” ka parkuar makinën dhe ka qëndruar rreth 20 minuta brenda në makinë. Më pas ka zbritur nga makina dhe ka vajtur tek hyrja e pallatit për të parë vendin që i kishte thënë mamaja e tij dhe më pas është kthyer përsëri në makinë. Nga aty pak minuta më pas ka dalë mamaja nga makina dhe ka shkuar te banesa ku ajo pastronte. Ka qëndruar rreth 10-të minuta dhe pasi ka dalë me vete ka patur një çantë shkolle adidas ku ka hipur në makinë dhe kanë zbritur në lagjen ku ata banojnë. Në momentin që kanë arritur te lagja ka vënë re se mamaja e tij ka nxjerrë nga çanta një kasafortë dhe e ka hedhur te koshat e plehrave. Disa ditë më vonë mamaja i ka treguar një shumë parash me prerje 500, 200 eurosh, me prerje 100 dollarësh dhe 50-tëshe lekë, ku i ka sqaruar se këto lekë ajo i kishte marrë te banesa te Rruga e ”Kosovarëve” tek banesa ku ajo jetonte si sanitare. Deklaron se me një pjesë të këtyre parave kishte blerë dy makina tip Mercedes benz. Njëra ngjyra e bardhë me targa AA907LZ ndërsa tjetra ngjyrë e zezë me targa AC055HD”-shkruhet për Havier Dobin në dosje.

Teksa Prokuroria po kryen verifikimin e të ardhurave të Alda Klosit, kjo e fundit ka dëshmuar se paratë i përkasin xhaxhit të saj të sëmurë me kancer dhe se të afërmve të saj u janë dashur vite për t’i mbledhur.

Në dëshminë e Klosit para hetuesve, thuhet se në shtëpinë e saj janë grabitur 120 mijë euro dhe disa bizhuteri por Rozeta Dobi deklaron se të gjitha paratë janë grabitur në banesën ku punonte si pastruese.

Ajo që mbetet ende enigmatike është vlera 400 mijë euro, e gjetur një ditë pas arrestimit të nënë e bir në tubin e aspirimit në banesën e tyre.

Grabitën mbi 500 mijë euro, Havier Dobi letër të atit: Mamit nuk do ia fal kurrë, më nxirr nga burgu

Nënë e bir, Rozeta dhe Havier Dobi do të qëndrojnë në burg, me akuzën e grabitjeve të shumave të mëdha të parave në disa banesa, mes të cilave edhe ish-shefes së kabinetit të ish-zv kryeministrit Arben Ahmetaj.

Me kokën e ulur, të përlotur dhe në heshtje, Rozeta dhe Havier Dobi janë paraqitur sot në gjykatë, e cila vendosi të caktojë masën e sigurisë “arrest në burg”.

Ndërkohë, gazetari Besar Bajraktaraj ka siguruar këtë letër, që Havier Dobi i ka dërguar babait të tij. Në të ai i kërkon që i ati të bëjë gjithçka për të nxjerrë nga burgu. Po ashtu ai thotë se nuk do ia falë kurrë nënës së tij veprimin e bërë.

“Babi im i dashur jam shumë mirë mos u bëj merak, duhet të jesh shumë i qetë. E mora letrën që më kishe mu mbushën sytë me lot. Mu shkatërrua zemra. Të lutem, të lutem me zemër që të bësh gjithçka më nxjerrësh të lutem. Jam bërë si mos më keq nuk e dua veten time, më vjen të vras veten po të lutem bëj çdo gjë nuk rri dot më, dhe mamit nuk do ia fal kurrë këtë gjë, kurrë. Mos u bëj merak. Ju dua shumë ty babin dhe Ilirën do dal vetëm për ju”, thuhet në letër.

Ndërsa në një tjetër letër, që Dobi i ka dërguar të dashurës së tij, ai thotë se për dy muaj do të dalë nga burgu.

“Nucja ime, dashuria ime, jeta ime, bota ime. Sot unë dal në gjykatë për shkak të mamit, jam këtu ku jam. Do jem maksimumi dy muaj brenda, mbas dy muajsh do dal me arrest shtëpie. Përgjatë këtyre dy muajve dua të jesh sa më e fortë, me durim, kurajo se pavarësisht që jam këtu, por me shpirt jam me ty. Dua të më presësh dy muaj. Do bëj gjithçka që të jem afër teje. Të dua shumë më shpirt e zemër jeta ime”, thotë ai në letrën e tij.

Fillimisht u zbulua vjedhja e 120 mijë eurove, ndërsa më pas nga përgjimet në dhomën e paraburgimit në Tiranë u zbulua edhe fshehja e më shumë se 400 mijë eurove, 8500 dollarëve dhe sendeve me vlerë të fshehura në tubin e aspiratorit.

Por për këto 400 mijë euro, ende nuk ka një autor, vetë Klosi ka deklaruar se shifra që ajo posedonte ishte 120 mijë euro. Në total, së bashku me sendet me vlerë dhe bizhuteritë kapin shifrën e mbi 500 mijë eurove pa vlerën e florinjve të sekuestruara./tvklan.al