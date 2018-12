E veçanta e Samsung S10

Nuk është më sekret që modelet e reja të Samsung-ut, që do të lançohen vitin e ardhshëm, S10 dhe S10+ do të kenë një vrimë të vogël në ekran. Po qarkullojnë fjalë madje se Samsung po bën më shumë për këtë veçori.

Sipas një videoje të shpërndarë në rrjetet sociale, vrima e kamerës, që ndodhet në krahun e majtë të pjesës së sipërme të celularit, do të ketë efekte që tregojnë kur është aktivizuar kamera.

Modeli i ri do të bëjë të mundur që përdoruesit të rrëshkasin gishtin sipër kamerës për ta ndezur atë. Gjithashtu mendohet se rrethi do të funksionojë, edhe si një mënyrë për të njoftuar përdoruesin për mesazhet ose emailet që i kanë mbërritur në telefon.

Mendohet se S10 dhe S10+ do të kenë funksione të ndryshme të kamerës së përparme, njëra mund të ofrojë një kamera të vetme, ndërsa tjetra model të dyfishtë.

Sipas thashethemeve, Samsungu nuk do ta përdorë më teknologjinë e skanimit të fytyrës së pronarit të celularit, për të mos përdorur fjalëkalim ose gjurmat e gishtave. Kamera e përparme do të jetë e vendosur poshtë një vrime të vogël, por për ta përdorur vetëm për të bërë selfie dhe jo për të hapur celularin. S10 do të përdorë skanerin e gjurmëve të gishtave, që do të jetë i vendosur poshtë ekranit të telefonit.

Samsung S10, S10+ dhe ndoshta S10 Lite do të lançohen në fund të Shkurtit të vitit 2019. Gjithashtu po qarkullojnë thashetheme se kompania po punon për një celular me kapacitet 5G. Samsung ka njoftuar se vitin e ardhshëm do të nxjerrë në shitje një telefon të palosshëm. /tvklan.al