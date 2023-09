E veshur me kostumin tradicional, Alma Çupi bëhet ‘banore’ e Gurit të Bardhë

14:04 10/09/2023

Me një fund të gjatë, jelek me motive ari dhe shami të kuqe në kokë, Alma Çupi bëhet një me gratë e Gurit të Bardhë. Ndërsa “Histori Shqiptare” në Tv Klan zbulon fshatin e vendosur në Rrugën e Arbrit, bukuritë dhe historinë e tij, një prej pasurive më të çmuara është veshja tradicionale.

Alma Çupi: Po eci në një segment të Rrugës së Aarbrit kur dikur kanë kaluar shumë kavanë të cilët bënin shëkmbime tregtare nga Dibra deri në Durrës dhe jam veshur me veshjen e Gurit të Bardhë. E gjithë veshja është origjinale, natyrisht që mungojnë vetëm stolitë të cilat ishin prej floriri.

Veshja ruan ende elementë të qytetarisë së hershme dhe ka shumë ngjyra e stoli. Ashtu si në krahinat e tjera, veshja është karakteristike për vajzat, gratë e martuara, në mesomoshë dhe të moshuarat.

Alma Çupi: Gruaja në këtë fshat ishte e respektuar dhe shumë e vlerësuar dhe dikur familjet e këtij fshati ishin të kamura ndaj dhe kjo veshje kishte shumë vlerë, jo vetëm nga mënyra e punimit sepse copa është me mëndafsh dhe e qëndisur me fije ari, por edhe stolitë ishin monedha prej ari./tvklan.al