E vogla e Bleros feston ditëlindjen, këngëtari përshkruan ndjenjat e çdo prindi

Shpërndaje







11:54 27/04/2022

Me një puthje shumë të ëmbël që na shkriu zemrat, Blero i ka uruar 12-vjetorin femrës më të rëndësishme në jetën e tij, vajzës Tara. E veshur me një fustan princeshash në rozë të lehtë, vogëlushja i ka dhuruar një puthje të atit, i cili në këtë ditë shprehet se ka një përzierje ndjenjash.

“Ta uroj ditëlindjen shpirt i babit, është si me t’ia uroj vetes ditën më të mirë të jetës time, që i bie ditën kur Zoti na ka bekuar me ty. Jam krenar babë, më bën të ndihem i rëndësishëm. Duke të shikuar ty që po rritesh, kam shumë ndjenja mikse. Kënaqësi, stres, krenari, përgjegjësi dhe shumë tjera. Por gjëja më e rëndësishme është që je vetë jeta për mua, dhe është misioni im i jetës që të jep shembull të mirë për ty. Babi të do pa kufi. Çpufja e babit për mua do të jesh gjithmonë e vogla e babit, por më e rëndësishmja e jetës time. Të dua”.

Në mesin e fotografive që Blero ka ndarë me vajzën, nuk ka munguar as një me Afrona Dikën në të. Tara është fëmija i parë i këngëtarit, një fryt i marrëdhënies së tij me Teuta Krasniqin. Pavarësisht divorcit në 2014, çifti ka pohuar se ruajnë raporte të mira dhe miqësore me njëri-tjetrin./tvklan.al