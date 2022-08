“E vrava se më tradhtonte”, flet shqiptari që masakroi gruan me thikë!

21:38 01/08/2022

Një ngjarje shumë e rëndë shokoi komunitetin e Zakynthos në Greqi. Një 49-vjeçar shqiptar masakroi me thikë gruan e tij 41-vjeçare në shtëpinë e tyre në Tsivili.

Shqiptari pritet që të dalë para zyrës së prokurorit të martën në mëngjes. Ndërkohë mediat greke raportojnë se ai u ka thënë oficerëve të policisë që e arrestuan se e vrau gruan sepse ajo e tradhtonte.

Pas ngjarjes të dielën mbrëma ai u arratis dhe u deshën disa orë deri të hënën për ta gjetur në zonën e Marathia-s, në Keri. Po ashtu, autoritetet kanë sekuestruar edhe thikën që është përdorur në krim.

Por ajo që është më tronditëse është fakti që më herët para vrasjes, gruaja e kishte denoncuar të shoqin në polici për dhunë. Kjo gjë ka ndodhur një orë para vrasjes, prandaj shqiptari ishte në kërkim nga autoritetet që përpara se të kryente krimin.

Po ashtu, më 18 Qershor, “kasapi i Zakynthos” ishte arrestuar për dhunë në familje, pikërisht sepse rrihte gruan. Për këtë arsye atij i ishte ndaluar që t’i afrohej 41-vjeçares më afër se 100 metra.

Por, gruas i kishte ardhur keq për të dhe e kishte pranuar sërish në shtëpi. Një vendim që do t’i kushtonte jetën. Të dielën në mbrëmje dhuna do të rikthehej sërish. Burri shqiptar do ta dhuronte 41-vjeçaren pa mëshirë.

Ajo arriti që ta mblidhte veten dhe ta denonconte sërish në polici. Prandaj autoritetet ishin vënë në kërkim të shqiptarit. Rreth orës 22:30 gruaja u kthye në shtëpi e vetme. Por në atë moment ajo u gjend përballë 49-vjeçarit.

Sipas dëshmive të një fqinji, shqiptari e ka kapur gruan prej flokësh dhe e ka tërhequr në ballkon duke bërtitur: Do të të vras.

E ka rrahur shumë keq dhe kur gruaja është përpjekur të reagojë, ai e ka goditur me thikën e kuzhinës në qafë dhe gjoks duke ia marrë jetën. Pas krimit ai u arratis dhe u arrestua mëngjesin e kësaj të hëne./tvklan.al