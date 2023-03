E zbulon “Në Kurthin e Piter Pan”, Nik Xhelilaj dëshiron të bëhet baba

22:21 03/03/2023

Nik Xhelilaj është një aktor me karrierë brilante brenda dhe jashtë kufijve. Mbrëmjen e kësaj të premteje ai ishte i ftuar në spektaklin “Në Kurthin e Piter Pan, në Televizionin Klan. Pikërisht nga kjo skenë, i rrethuar nga fëmijët, aktori shprehu dëshirën për të pasur një pasardhës.

Çfarë është kuptimi i jetës për ty?

-Me këtë ardhjen sot këtu me thënë të drejtën, me këtë emocion që më dhatë ju, do të thoja që ju fëmijët i jepni një kuptim tjetër, më të veçantë jetës. Deri tani kisha një filozofi shumë të thjeshtë; të duash gjithmonë, të vazhdosh përpara, të zgjohesh, të punosh, të kesh një dëshirë të zgjohesh dhe të nesërmen dhe të pasnesërm. Por sot, pas këtij emocioni që dhatë dhe ju… ngacmuat një ndjesi, mbase mund të vijë një ditë ku dhe unë të kisha një pasardhës, një familje…/tvklan.al