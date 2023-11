“E zhveshur, e skuqur, me një gjethe në dorë”, Zogaj e pranon sfidën dhe…

23:50 15/11/2023

Emisioni “Opinion” në Tv Klan, ka përfunduar këtë të mërkurë në një mënyrë shumë speciale nga shkrimtari dhe gazetari, Preç Zogaj.

Në hyrje të programit, Blendi Fevziu i dha një sfidë Zogajt, për të recituar një poezi për blogeren, Kristi Janku, e cila gjithashtu ndodhej në studio për të promovuar librin e saj, “Kikiliciouss”.

Ndonëse gazetari e pranoi disi në siklet sfidën, ai arriti ta kalonte atë me sukses duke interpretuar poezinë me titullin: “S’ka pak u pashë…“

Blendi Fevziu: Ndërkohë që do ta mbyllim me poezinë e Preçit. Preç kë poezi kishe?

Preç Zogaj: Tani do kërkoj mirëkuptimin që të lexoj një poezi kështu që… Të arratisemi pak nga, se folëm për realitetin, të arratisemi. Është një poezi romantike, që na çon në botën biblike pak. Titulli është: ‘S’ka pak..’

Blendi Fevziu: Vetëm jo Iliadën dhe Odisenë se mbarojmë vitin tjetër, për panairin e ardhshëm.

Preç Zogaj: Jo, aktualizohet, e lidh me të tashmen. Titulli është: ‘S’ka pak u pashë…’

Zogaj nis me poezinë:

Besoja se nuk kishte botë tjetër…

S’ka pak u pamë me Evën në Eden.

Fustani rozë, ai që ka pas veshur,

i shkonte pas si hije dhe si gen.

E zhveshur, e skuqur, me një gjethe në dorë

që s’dinte ku ta vinte, mbi seks a mbi gjinj,

kërkonte tangjent në barin e njomë

shikimet që kishim kur ishim të rinj.

Mbushej me ngjyrë fustani i saj.

Ajo nuk ngutej ta hidhte në trup.

E kisha kaluar me moshë e gjithçka.

T’i thosha më puth më vinte turp.

E zhveshur, e skuqur, me gjethen në dorë

më shihte me mall dhe me maraz.

Pas pak do ta zinte mallkimi-mollë,

Do vishte fustanin që i shkonte pas.

Blendi Fevziu pasi Preç Zogaj mbaron interpretimin: Jepini një duartrokitje tani Preçit. /tvklan.al