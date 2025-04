Shqipëria do të mirëpresë në muajin Qershor një nga ngjarjet më të rëndësishme të futbollit për të rinjtë, turneun ndërkombëtar “Eagle Cup”, ekskluzivitet i njohur i “Viareggio Cup”. Ky event historik do të zhvillohet nga data 8 deri më 15 Qershor dhe do të mbledhë në vendin tonë 12 ekipe nga e gjithë bota.

Organizimi i këtij turneu vjen falë bashkëpunimit të Federatës Shqiptare të Futbollit me fondacionin “Albitsol ”, Universitetin e Sporteve të Tiranës dhe Centro Giovani Calciatori Viareggio (CGC Viareggio), organizatorët e “Viareggio Cup”.

Turneu u prezantua sot në “Shtëpinë e Futbollit”, ndërsa në fjalën e tij, presidenti i FSHF-së, Armand Duka u shpreh i kënaqur për organizimin e këtij turneu dhe e shikon si mundësi të mirë zhvillimi për futbollin shqiptar dhe për vendin.

Ai garantoi partnerët se FSHF-ja do të bëjë maksimumin për të organizuar një turne fantastik në muajin qershor.

“I uroj mirëseardhjen, rektorit të Universitetit të Sporteve dhe drejtueses së fondacionit “Albitsol”. I falënderoj për bashkëpunimin me FSHF-në në organizimin e këtij turneu prestigjioz në të gjithë botën e futbollit. Të gjithë e kemi dëgjuar turneun e Viareggio-s, madje ekipet shqiptare e kanë ëndërruar të jenë pjesë e këtij turneu.

Sot ky turne vjen dhe do të zhvillohet në Tiranë, nga 8-15 Qershor, në një periudhë kur ne kemi përfunduar Kampionatin Europian U-17, në një periudhë ku nuk ka shumë aktivitet futbollistik në Shqipëri. Do të jenë katër ekipe shqiptare. Jam i sigurt që kjo është risi për ne dhe zhvillim për vetë futbollin, shans për ata që do luajnë, shans për ata që do ta ndjekin, por edhe për ekonominë shqiptare dhe zërin që ajo i jep në tregun ndërkombëtar Shqipërisë.

I garantoj drejtuesit e turneut, rektorin dhe drejtuesen e Albtisol që ne do të bëjmë një turne fantastik, në nivelet më të larta të organizimit, në nivelet siç FSHF di t’i bëjë, siç ka bërë dhe shumë turne të tjera. Jam i sigurt që do të kthehet në një traditë në të mirë të futbollit të Shqipërisë. Uroj fillimin e mbarë, të shkojë mbarë dhe të gjithë ata që do të vijnë, të rikthehen në Shqipëri dhe në futbollin shqiptar në veçanti”, u shpreh Duka.

