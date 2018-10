Eastwood rikthehet me “The Mule”

Për çdo film të prodhuar vitet e fundit nga Clint Eastwood thuhet se me gjasë do të jetë i fundit, për shkak të moshës së tij, por në fakt katër herë fituesi i çmimit Oscar demonstron gjithmonë të kundërtën. Madje filmin e tij më të fundit “The Mule”, e ka përfunduar më herët se afatet, i njohur tashmë si standardi Eastwood. Në kinematë amerikane do të dalë më 14 Dhjetor.

Bazuar në një ngjarje të vërtetë, filmi tregon historinë e Earl Stone, interpretuar nga Eastwood, një 80-vjeçar i vetmuar, i mbetur trokë pas mbylljes së biznesit, që detyrohet të bëjë transportuesin e drogës për një kartel meksikan.

Ngarkesat sa vinin dhe rriteshin, deri sa tërheqin vëmendjen e një agjenti të DEA-s, Colin Bates interpretuar nga Bradley Cooper.

Filmi pritet të ketë të njëjtin sukses si Gran Torino në 2008, i cili fitoi 148 milionë dollarë, duke demonstruar për se Eastwood nuk di të ndalet dhe se mosha është thjesht një numër; 88.

