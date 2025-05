Në 8 Maj do të realizohet fluturimi testues në Aeroportin e Vlorës . Kryeministri që bën publik lajmin thotë se edhe 3 ditë na ndajnë nga ulja e avionit të parë në pistën e kodifikuar me inicialet VLO, ndërkohë që do të nisin edhe testet e hapjes graduale, për certifikimin përfundimtar.

Punimet do të përfundojnë në pranverën e vitit të ardhshëm dhe fluturimet e para parashikohen të kryhen deri në verën e vitit 2025.

Me një sipërfaqe prej 309 hektarë, pistë 3.2 km dhe me një investim prej 104 milionë euro, ky aeroport eshte projektuar dhe per fluturimeve trasoqeanike.

Tv Klan