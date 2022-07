Edhe Kosova hedh sytë nga energjia diellore

21:00 02/07/2022

Projekti do të zbatohet në zonën e Obiliqit

Hapësira me hirin kontaminues të KEK-ut në Obiliq është ndarë nga Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës për projektin më të madh të energjisë solare. Parashihet që nga ky projekt, Kosova të fitojë edhe 70 megavat energji të ripërtritshme.

Me këtë projekt parashihet edhe krijimi i mekanizmit të ujit për ngrohje i cili do të futet në sistemin e ngrohjes së Termokosit.

Ky projekt e ka vlerën rreth 64 mln euro i cili do të fillojë me investime shumë shpejt. Me Strategjinë e Energjisë së ripërtritshme sipas Ministres së Ekonomisë, Artane Rizvanolli, brenda 3 vjetësh pritet të arrihet kapacitet deri në 500 megavatë të energjisë së ripërtëritshme. Aktualisht Kosova me të gjitha kapacitetet që ka mund të prodhojë deri 900 megavat energji elektrike ndërsa në sezonën e dimrit kërkesat janë deri në 1300 megavat.

