“Edhe lekë t’u kisha dhënë…”, 23-vjeçarja surprizohet nga 7 djem

23:26 20/11/2021

“E ardhmja është vajzë” e nisi rrugëtimin në ekranin e Klan Plus me rrëfimet e jashtëzakonshme të dy vajzave 23-vjeçare, Seglit dhe Angit. Por për secilën prej tyre stafi i emisionit kishte rezervuar edhe surpriza. Për Angin, surprizë ishte padyshim edhe ky insert ku shokët e saj kishin secili nga një mesazh vlerësues për të.

Ermira Çausholli: Angi, do të shohim… më thonë nga regjia që janë shumë çuna.

Angi: Se po ngjan keq kështu si e ethe

Ermira Çausholli: Atëherë le ta ndjekim dhe e komentojmë më pas.

“Angi je shembull për t’u ndjekur”.

“Ej Angi përshëndetje! Unë po ta them dhe ta kam thënë gjithmonë, që t’i për ne je truri i grupit”.

“Ti për ne je nona”.

“Ti për ne je ëmbëlsira e grupit”.

“Anxhi je motra më e mirë në botë, të puth shumë”.

“Ti për ne je buzëqeshja dhe çiltëria a grupit”.

“Angi dua të të them që ti je forca e grupit”.

Ermira Çausholli: Na shpjego kush ishin këta çunat?

Angi: Shoqëria, janë të përzier, sepse me disa punojmë, me disa kemi krijuar atë vëllazërinë tonë. Po i falënderoj shumë për fjalët e bukura që më kanë thënë. Edhe lekë t’u kisha dhënë nuk do flisnin kaq bukur. Faleminderit shumë./tvklan.al