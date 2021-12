Edhe një ndarje për aleancën për shqiptarët

10:32 07/12/2021

A po tradhtohen, apo po tradhtojnë?

Të rreshtuar njëri pas tjetrit, por kësaj radhe, në numër më të vogël. Mungonin deputetet e Alternativës. Deputetët e Aleancës për shqiptarët, më në fund u shfaqen para opinionit, për të kumtuar, se do të kenë koordinator të ri, pasi Rexhepi nga Alternativa, do të bëhet pjesë e shumicës. Ky vendim, do të ketë pasoja edhe në të ardhmen. Sipas deputetit, Ilmi Aziri, gjasat për një bashkëpunim të mundshëm në të ardhmen me Alternativën, janë të vogla.

“Veprimet e fundit të subjektit Alternativa, kanë vendosur barriera shumë të forta mes neve dhe atyre. Aq më tepër kur ata ishin me neve dhe faktikisht u larguan dhe zgjodhën një anë tjetër. Në momentin që po flasim, ata janë shumë afër Lidhjes social-demokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim”.

Aleancës i ndodhi edhe njëherë që të ndahet me një partner të koalicionit, menjëherë pas zgjedhjeve. Në vitin 2016, atë kohë si LR PDSH, hyrën në koalicion me RDK-në dhe Unitetin. Që më vonë, ky koalicion të shpërbëhet, e LR PDSH u riemërua në Aleanca për shqiptarët.

Aleancës i ndodhi e njëjta edhe pas zgjedhjeve Presidenciale të 2019-tës. Pasi së bashku me Lëvizjen Besa i dhanë përkrahje kandidatit, Blerim Reka, rrugët e tyre më vonë u ndanë.

Gazetarë: Edhe si LR PDSH edhe tash si Aleancë gjithmonë keni ju problem, ose ata kanë problem me juve. Pasi nënshkruhen koalicionet, ndaheni. Tash nuk e di, a ju po gaboni në zgjedhjen e partnerëve, apo ju jeni partner i keq?

“Besoj se opinioni i ka pa dhe din ti vlerëson drejtë veprimet e Aleancës për Shqiptarët. Aleanca për shqiptarët asnjëherë nuk është larguar dhe nuk i ka braktis partnerët e saj. Aleanca për shqiptarët gjithnjë ka qëndruar komfor marrëveshjeve që i ka pas. Gjithnjë ka qëndruar në pozicionet që i ka ndërtuar së bashku me partnerët e koalicionit. Në momentin që po flasim, ne jemi aty ku ishim para një jave, para dy jave, në zgjedhjet parlamentare, pas zgjedhjeve parlamentare”.

Kanë reaguar edhe nga PDSH-ja.

“Falimentimi i projektit të tradhtisë i quajtur së fundmi Aleancë për Shqiptarët është lajmi më i mirë i kohëve të fundit. Ai projekt që u nis kinse për të reformuar PDSH-në, gjatë rrugës bëri shumë koalicione dhe marrëveshje me subjekte të ndryshme duke nisur me partitë e Gëzim Ostrenit dhe Vesel Memedit që ua përvetësoi edhe emrin e duke vazhduar me BDI-në e Ali Ahmetit dhe LSDM-në e Zaevit kur ua bënë shumicën parlamentare dhe u bënë pjesë e qeverisë. Pastaj me Besën e Bilall Kasamit dhe Afrim Gashit dhe të gjithë pa përjashtim me lehtësi i tradhtuan. Të vetmet marrëveshje ju kanë ngelur me Levica e Apasievit dhe VMRO”.

Ende nuk është e qartë se si do të veprojnë në Kuvend, dy deputetet e Lëvizjes Besa. Pas largimit të Kastriot Rexhepit, përveç 8 deputetëve të Aleancës, tek pjesa e djathtë e ulëseve që është e rezervuar për deputetet e opozitës, do të duhet të ulen edhe Fadil Zendeli dhe Basri Bajrami.

